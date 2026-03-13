Bozdo: PD projektligj për të mbajtur nën kontroll çmimin e karburantit
Nënkryetari i komisionit të Ekonomisë, Eno Bozdo, tha sot se grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitojë në Kuvend një projektligj që detyron qeverinë që të marrë automatikisht masa për të mbajtur nën kontroll rritjen e çmimit të karburantit.
Gjatë një konference për mediet nga kryesia e Kuvendit, Bozdo theksoi se përmes këtij projektligji synohet krijimi i një mekanizmi detyrues që ndihmon ekonominë kombëtare.
“Ditën e hënë, grupi parlamentar i Partisë Demokratike, do të depozitoj në Kuvend një projektligj që do ta detyrojë qeverinë në rastin e krizave energjetike të shkaktuara nga situata globale, nga forca madhore, të marrë automatikisht masa për të mbajtur nën kontroll çmimin e karburantit. Me anë të këtij projektligji, ne synojmë të zgjidhim atë që të gjitha qeveritë e rajonit dhe Bashkimit Evropian e vetzgjidhin si pasojë e detyrimit të tyre për t’i shërbyer qytetarëve të tyre. Kur qeverisë nuk ja ndjen, duhet të kemi një mekanizëm detyrues, që ndihmon shqiptarët dhe ekonominë kombëtare. Është detyrim i opozitës që t’u japë zgjidhje ligjore situatave të tilla, kur qartazi mungon vullneti i qeverisë”, tha Bozdo.
Sipas Bozdos, propozimi vjen në një moment kur qeveria duhet të ndërmarrë masa emergjente për frenimin e rritjes së çmimit të naftës.
“Është shqetësues fakti që qeveria shqiptare, edhe pse fiton më shumë kur çmimi i naftës rritet dhe kjo gjë po ndodh, nuk ka ndërmend që t’i përdorë këto të ardhura shtesë për qytetarët e saj dhe ekonominë e saj. Angazhimi ynë pranë Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë si dhe ndaj direktivës përkatëse të BE-së, sanksionon detyrimin ligjor që kompanitë shqiptare të mbajnë një rezervë nafte të barabartë me 61 ditë konsum apo 90 ditë importe.
“Për fat të keq, është e vështirë sot, të imagjinohet se një rezervë e tillë ekziston dhe aq më tepër se mund të aktivizohet më kërkesën më të parë nga qeveria në kushtet e emergjencës energjetike. Ndërsa vendet e rajonit e të gjitha vendet e BE-së, praktikisht po vrapojnë pa humbur kohë të ngrenë instrumente për t’u përballur me krizën që tashmë po troket me synimin e vetëm të mbrojtës së qytetarëve të tyre dhe ekonomisë kombëtare, qeveria shqiptare nuk ka ndërmend të bëjë asgjë të tillë”, tha Bozdo.
Deputeti demokrat, gjithashtu i bëri thirrje Autoritetit Kombëtar të Konkurrencës që të monitoroj sjelljen e kompanive në treg dhe të ndërhyjë kundër abuzimeve me rritjen e çmimeve.
“Ditët e fundit rritjet e menjëhershme dhe të njëkohshme të çmimit të naftës nga të gjithë tregtarët në Shqipëri treguan se kjo rritje është e organizuar dhe me shumë gjasa përmban element të kundërligjshëm. Për këtë i bëjmë thirrje Autoritetit të Konkurrencës që të monitoroj sjelljen e kompanive në këtë treg nga shumë afër dhe të ndërhyjë menjëherë nëse verifikohen situate kartel dhe abuzimi me çmimin e naftës si dhe ushqimeve bazë të shportës”, theksoi ai.
