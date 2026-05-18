S&P 500 7,414 ▲0.07%
DOW 49,637 ▲0.22%
NASDAQ 26,215 ▼0.04%
NAFTA 99.36 ▼1.64%
ARI 4,588 ▲0.57%
EUR/USD 1.1620 EUR/GBP 0.8722 EUR/CHF 0.9146 EUR/ALL 95.5111 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 52.9328 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.5980
BTC $76,916 ▼ -1.59% ETH $2,128 ▼ -2.82% XRP $1.3846 ▼ -2.34% SOL $84.5700 ▼ -2.11%
Sporti

Spanja në ankth, Fermín rrezikon Botërorin

Fermín rrezikon të humbasë Kupën e Botës 2026 për shkak të një dëmtimi në metatarsalin e pestë të këmbës së djathtë. Analizat e kryera ndaj lojtarit të Barcelonës gjatë ditës së sotme kanë evidentuar një thyerje në atë pjesë të këmbës duke shpjeguar dhimbjet që kishte lojtari gjatë ditëve të fundit.

Për të rikthyer gjendjen si më parë lojtarit i duhet që t’i nënshtrohet një ndërhyrjeje kirurgjikale, e cila do të rikuperonte frakturën. Por periudha e rikuperimit pritet të jetë 6-8 javë dhe me shumë mundësi do të detyrojë lojtarit të heqë dorë nga Botërori 2026.

