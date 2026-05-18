FSHF, takim me drejtuesit e klubeve dhe akademive për sezonin futbollistik 2026/2027
Komisioni i Ligave dhe Garave në FSHF organizoi një takim me drejtorët e klubeve dhe akademive, në kuadër të përgatitjeve për sezonin futbollistik 2026/2027. Takimi u drejtua nga Drejtori Teknik i FSHF-së, Abdyl Kuriu dhe Drejtori i Garave në FSHF, Marjus Sulejmani.
Qëllimi i këtij takimi ishte diskutimi i çështjeve kryesore që lidhen me organizimin dhe zhvillimin e kompeticioneve për sezonin e ardhshëm, si pjesë e bashkëpunimit të vazhdueshëm mes FSHF-së, klubeve dhe akademive.
Gjatë takimit u diskutuan projekt-kalendarët e kompeticioneve, datat e nisjes dhe përfundimit të kampionateve, skemat e garave, si edhe oraret e transmetimeve televizive të ndeshjeve të “Abissnet Superiore” dhe “Kategorisë së Parë”.
Një tjetër temë e rëndësishme ishte edhe numri i lojtarëve të huaj, ndërsa në diskutim u përfshinë edhe çështje të tjera me interes për mbarëvajtjen dhe rritjen e cilësisë së garave në futbollin shqiptar.
Drejtuesit e klubeve dhe akademive dhanë mendimet dhe sugjerimet e tyre për temat e trajtuara, ndërsa FSHF vlerësoi rëndësinë e bashkëpunimit të vazhdueshëm me të gjithë aktorët e futbollit për organizimin sa më të mirë të kompeticioneve.
