21 March 2026
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
21 Mar 2026
Bujar Pllana feston me gol grumbullimin në kombëtaren shqiptare

· 1 min lexim

Ditën e sotme Bujar Pllana ka marrë ftesën për të qenë pjesë e kombëtares shqiptare për sfidën e Play Off-it të Kupës së Botës 2026 kundër Polonisë, që do të luhet më 26 mars.

Mbrojtësi 24-vjeçar ka festuar në mënyrën më të mirë këtë ftesë të parë me skuadrën kombëtare të Shqipërisë, pasi ka gjetur rrugën e rrjetës në kampionatin polak me fanellën e Lechia Gdansk.

Pllana ka shënuar golin e parë për skuadrën e tij në fitoren 2-1 përballë Pogonit në elitën e futbollit polak.

