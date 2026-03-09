09 March 2026
Arte

‘Butësia kontrollon fortësinë’, ekspozita që nxjerr në dritë xhudistet

Artistet vizuale Anaïs Horn dhe Verena Walzl do të hapin për herë të parë në Kosovë ekspozitën e tyre, të cilën e kanë quajtur “Butësia kontrollon fortësinë” dhe do të mbahet në Bibliotekën Kombëtare të Kosovës.

· 1 min lexim

Ekspozita do të vjen nën kurimin e Blerta Hoçias, teksa do të sjellë para publikut kërkimin e tyre artistik, duke eksploruar idetë e heroizmit, disiplinës dhe forcës së heshtur të butësisë.

“Përmes portreteve monumentale, tekstit dhe elementeve performative, ekspozita reflekton mbi mënyrën se si shoqëritë bashkëkohore riformësojnë figurën e heroit, dhe e bëjnë këtë duke marrë në shqyrtim një praktikë sportive të papritur – xhudon”, thuhet në njoftimin e ekspozitës.

Bëhet e ditur se artistet kanë vënë fokusin e tyre te vajzat e reja që ushtrojnë këtë sport.

Ekspozita do të qëndrojë e hapur deri më 15 maj 2026.

