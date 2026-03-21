Sporti

Bylisi fiton derbin e mbijetesës, Flamurtari “dorëzohet” në kohën shtesë

· 2 min lexim

Emocione të shumta ka dhuruar derbi i mbijetesës, Bylis-Flamurtari në ekranin e Radio Televizionit Shqiptar. Gjithçka ndodh në pjesën e dytë. Mallakastriotët mposhtin vlonjatët me rezultatin 2-1, falë një goli të shënuar nga Muric nga pika e bardhë e penalltisë në minutën e 95-të. Më herët Përndreca kaloi vendasit në avantazh, por miqtë barazuan shifrat me Bintsuka.

Sfida e transmetuar në RTSH 1 ka qenë e bukur dhe e luftuar. Pjesa e parë është mbyllur në barazim pa gola 0-0.

Skuadrat luajnë me kujdes edhe në pjesën e dytë, por në minutën e 83-të janë vendasit që kalojnë në avantazh falë golit të shënuar nga Përndreca. Flamurtari nuk dorëzohet dhe në kohën shtesë barazon shifrat me Bintsuka.

Por në sekondat e fundit të takimit, Bylisi fiton një penallti, pasi Trashi pengon në zonën Përndrecën. Muric tregohet i saktë nga 11-metrat dhe shënon golin e fitores për ballshiotët.

Bylisi fiton 2-1 derbin e mbijetesës dhe hedh një hap të madh drejt qëndrimit në elitën e futbollit shqiptar. mallakastriotët ngjiten në kuotën e 30 pikëve në klasifikim. Flamurtari “dorëzohet” përballë një rivali direkt dhe mbetet në kuotën e 24 pikëve në vendin e fundit në renditje.

