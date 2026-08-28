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28 Aug 2026
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Phoenix Mercury përballet me Washington Mystics më 27 gusht 2026 në Phoenix

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Phoenix Mercury do të presin Washington Mystics më 27 gusht 2026 në Phoenix, Arizona. Ndeshja vjen në një moment vendimtar për të dy skuadrat, me Mystics që mbajnë bilancin 23-15 këtë sezon, ndërsa Mercury kanë regjistruar 13-25.

Sipas Bleacher Report, lista e lëndimeve për këtë përballje përfshin K. Plum (probleme me këmbën, gjendje ditë për ditë) dhe M. Suarez (në protokollin e traumës së kokës, jashtë për ndeshjen). Nga statistikat e sezonit, te Mystics Shakira Austin shënon mesatarisht 16.5 pikë dhe 9.2 kërcime për ndeshje, ndërsa Sonia Citron kontribuon me rreth 3.9 asistime; te Mercury, K. Copper kryeson me 20.0 pikë për ndeshje dhe A. Thomas spikat në kërcime dhe asistime me afro 7.3 respektivisht 7.9 për ndeshje.

Shumë nga elementët e këtij përballjeje do të varet nga gjendja e lojtarëve kyç dhe nga menaxhimi i minutave në parket. Lojtarët e rinj dhe ata që po rikthehen pas lëndimeve mund të përcaktojnë ritmin e lojës dhe balancën e skuadrave, ndërsa tifozët do të kenë sy mbi performancat individuale që mund të ndryshojnë ndikimin në renditje.

Për statuse të fundit, rifreskime live dhe analiza pas ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.

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