Phoenix Mercury përballet me Washington Mystics më 27 gusht 2026 në Phoenix
Phoenix Mercury do të presin Washington Mystics më 27 gusht 2026 në Phoenix, Arizona. Ndeshja vjen në një moment vendimtar për të dy skuadrat, me Mystics që mbajnë bilancin 23-15 këtë sezon, ndërsa Mercury kanë regjistruar 13-25.
Sipas Bleacher Report, lista e lëndimeve për këtë përballje përfshin K. Plum (probleme me këmbën, gjendje ditë për ditë) dhe M. Suarez (në protokollin e traumës së kokës, jashtë për ndeshjen). Nga statistikat e sezonit, te Mystics Shakira Austin shënon mesatarisht 16.5 pikë dhe 9.2 kërcime për ndeshje, ndërsa Sonia Citron kontribuon me rreth 3.9 asistime; te Mercury, K. Copper kryeson me 20.0 pikë për ndeshje dhe A. Thomas spikat në kërcime dhe asistime me afro 7.3 respektivisht 7.9 për ndeshje.
Shumë nga elementët e këtij përballjeje do të varet nga gjendja e lojtarëve kyç dhe nga menaxhimi i minutave në parket. Lojtarët e rinj dhe ata që po rikthehen pas lëndimeve mund të përcaktojnë ritmin e lojës dhe balancën e skuadrave, ndërsa tifozët do të kenë sy mbi performancat individuale që mund të ndryshojnë ndikimin në renditje.
Për statuse të fundit, rifreskime live dhe analiza pas ndeshjes, shikoni mbulimin e Bleacher Report.
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