Cannes 2026: Çfarë pritet?
Festivali i Filmit në Cannes Film Festival pritet të rikthehet në maj 2026 me një edicion që premton emra të mëdhenj të kinemasë botërore dhe premiera të shumëpritura. Organizatorët do të shpallin seleksionimin zyrtar më 9 prill, ndërsa festivali do të zhvillohet nga 12 deri më 23 maj në qytetin francez të Cannes.
Edhe pse lista zyrtare nuk është bërë ende publike, në industrinë e filmit po qarkullojnë disa emra regjisorësh që mund të jenë pjesë e garës për çmimin kryesor Palme d’Or. Mes tyre përmenden Pedro Almodóvar, Ruben Östlund, Asghar Farhadi, Hirokazu Kore-eda dhe Cristian Mungiu, të gjithë autorë të njohur që kanë marrë pjesë shpesh në festival.
Sipas mediave të specializuara të kinemasë, ndër filmat që përfliten se mund të shfaqen në këtë edicion janë “The Entertainment System Is Down” i Ruben Östlund, një projekt i ri nga Cristian Mungiu, si dhe filma të mundshëm nga Terrence Malick dhe Quentin Dupieux.
Edicioni i vitit 2026 pritet gjithashtu të ketë në krye të jurisë regjisorin koreano-jugor Park Chan-wook. Ndërkohë, organizatorët pritet të nderojnë me Palme d’Or nderi regjisorin Peter Jackson dhe ikonën e muzikës dhe kinemasë Barbra Streisand për kontributin e tyre në industrinë e filmit.
Megjithatë, këto mbeten ende për tu parë, pasi lista përfundimtare e filmave që do të konkurrojnë dhe do të shfaqen në festival do të bëhet e ditur në fillim të prillit.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.