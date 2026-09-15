Selena Gomez shkëlqen me fustan të ar në tapetin e kuq të Emmy-ve
Selena Gomez tërhoqi vëmendjen në tapetin e kuq të Emmy-ve me një fustan kolone pa shpinë në nuancë ari metalik që shkëlqente si një sipërfaqe prej metali. Veshja ishte e përbërë nga copa të vogla metali të vendosura në motive gjeometrike që theksonin siluetën e saj, ndërsa bizhuteritë e qarta të Tiffany & Co. zbukuronin veshët dhe duart. Për t’i dhënë paraqitjes nuancë më të qetë, ajo mbajti flokët të lëshuara në valë të lehta.
Sipas Harper’s Bazaar, pjesëmarrja e saj në ceremoninë që vlerëson televizionin erdhi pas nominimit të serialit të saj komik-krim, Only Murders in the Building, në kategorinë e Serialit më të Mirë në Komedi. Gomez luan rolin e Mabel Mora dhe shërben gjithashtu si prodhuese ekzekutive; që nga debutimi në 2021, seriali ka marrë pesë nominime në këtë kategori, ndërsa ajo ka marrë një nominim për Aktoren Kryesore në një Serial Komik, pa fituar çmimin.
Gomez ka mbledhur disa nominime Emmy gjatë karrierës, përfshirë edhe për programin e saj të gatimit, Selena + Chef, por ende nuk ka fituar një çmim Emmy. Ajo u shpreh për The Wrap se kur je pjesë e një seriali që do shumë njerëz ndjen presion për të dhënë më të mirën dhe për të tejkaluar punën e mëparshme, dhe shtoi se të punosh me ikona si Steve Martin dhe Martin Short ka qenë një përvojë ëndërrrore.
Siç raporton Harper’s Bazaar, paraqitja e Gomez-it kombinoi elementë të guximshëm skenikë me një elegancë të rafinuar, duke e bërë atë një nga pamjet më të komentueshme të mbrëmjes.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.