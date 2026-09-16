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Moda

Céline Dion rikthehet në Paris me xhaketa të dyfishta dhe stil të rafinuar

· 2 min lexim

Céline Dion është rikthyer para publikut dhe nisi rezidencën e saj të re më 12 shtator në Plenitude Arena në Nanterre, ku do të performojë për katër javët e ardhshme dhe më pas do të rikthehet për një seri shfaqjesh në maj 2027. Ditët përpara debutimit në skenë u shfaq në Paris me veshje të markave si Alaïa dhe një pallto të zbukuruar me krespë nga Loewe, ndërsa në natën e parë mbi skenë mbajti kreacione nga Dior, Schiaparelli, Givenchy dhe dizajnerë të tjerë.

Siç raporton Harper’s Bazaar, më herët gjatë ditës Dion u fotografua duke dalë nga hoteli Le Royal Monceau disa orë para se të ngjitej përsëri në skenë. Ajo mbante një blazer të zi me dy rreshta kopçash dhe pantallona të drejta, pa veshje nën xhaketë dhe me një buton të hapur për efekt split-hem. Për të kompletuar look-un zgjodhi aksesorë në nuanca të errëta: një çantë Peggy nga The Row, syze rrumbullake nga Givenchy dhe këpucë të zeza me majë të mprehtë që shfaqeshin nën pantallona. Për mbi xhaketën kishte vendosur një pardesy të trashë me vija gri dhe e mbante të hapur, të varur mbi supet, ndërsa veshjet i plotësonin vathët e mëdhenj reflektues.

Kjo rezidencë shënon shfaqjet e saj të para që prej pjesëmarrjes në Lojërat Olimpike të Parisit në 2024. Para kësaj Dion ishte detyruar të anulonte pjesën e mbetur të Courage World Tour (2019–2020) për shkak të problemeve shëndetësore; në 2022 ajo u diagnostikua me sindromën e personit të ngurtë, çështje që ndikoi në karrierën e saj koncertore.

Sipas Harper’s Bazaar, rikthimi i Dion vlerësohet për kombinimin e performancës muzikore me një prezencë të kujdesshme stilistike, dhe paraqitjet e saj në Paris treguan se këngëtarja po shfrytëzon momentin për t’u rikthyer me elegancë dhe forcë.

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