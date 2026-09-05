The Usos reagojnë ndaj Andrade pas komenteve për mundësitë në WWE
The Usos kanë reaguar ndaj komenteve të fundit të Andrade El Ídolo, i cili tha se wrestlerët samoanë gëzojnë më shumë mundësi sesa ata meksikanë në WWE.
Siç raporton Bleacher Report, Andrade u shpreh se emra si Santos Escobar nuk kanë marrë mundësitë e pritshme dhe se shumë luftëtarë me prejardhje meksikane janë të neglizhuar. Ai theksoi se disa nga samoanët marrin herë pas here shanse të përsëritura, ndërsa mexikanët përballen me mundësi të kufizuara; po ashtu përmendi miqtë e tij Humberto dhe Garza si shembuj të talentit që sipas tij nuk janë promovuar mjaftueshëm. Andrade shtoi se ka luftëtarë që punojnë prej dekadash pa arritur një shans të madh.
Andrade ka një karrierë 23-vjeçare dhe ka qenë pjesë e WWE në dy periudha (2015–2021 dhe 2024–2025), ku fitoi tituj si kampion i NXT, kampion i WWE Speed dhe kampion i Shteteve të Bashkuara. Ai gjithashtu pati suksese në New Japan Pro-Wrestling, duke mbajtur titujt IWGP Global Heavyweight dhe IWGP Intercontinental. Në AEW, Andrade aktualisht mbart titullin kombëtar dhe fitoi Casino Gauntlet në All In, duke siguruar një mundësi të ardhshme për titullin botëror të kompanisë.
The Usos iu përgjigjën me një postim që mori vëmendje në rrjetet sociale, duke sfiduar qëndrimet e tij dhe nxitur diskutime mbi mënyrën se si ndahen mundësitë brenda industrisë. Sipas Bleacher Report, reagimi i tyre shkaktoi debate të shumta mes tifozëve dhe analistëve.
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