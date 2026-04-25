ChatGPT kalon përtej tekstit, tani ju sugjeron look-un ideal
Njerëzit po përdorin modelin e ri të imazhit të ChatGPT për të gjeneruar analiza të plota të flokëve, ngjyrës dhe grimit nga një foto e vetme.
Modeli përqendrohet në kontrast, nuanca, formë fytyre dhe variacione stilimi, të gjitha në një imazh.
Kjo e kthen ChatGPT në një mjet vendimmarrjeje vizual, jo vetëm një asistent teksti.
Dhe funksionon brenda sekondash me udhëzime të thjeshta.
Kjo mund të zëvendësojë mënyrën se si njerëzit zgjedhin pamjen e tyre.
A do t’i besonit Al për t’ju stiluar? /Telegrafi/
