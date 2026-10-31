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31 Tet 2026
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Sporti

Chelsea fundos Manchester United

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Manchester United zhytet në një krizë totale, duke humbur 2-0 në Stamford Bridge përballë Chelsea në javën e 9-të të Premier League. Pas një pjese të parë të fortë nga Djajtë e Kuq (goli i Cunhas u anulua), Blues morën kontrollin dhe zhbllokuan sfidën në pjesën e dytë me goditjen me kokë të Rogers në minutën e 50-të.

Pas një ore, skuadra e United u përballë me një tjetër goditje të fortë, Lisandro Martinez u përjashtua në rastin e penalltisë së kthyer në gol nga Palmer në minutën e 64-të. Kjo ishte humbja e katërt e Carrick, ndërsa ai ishte gjithnjë e më afër përjashtimit.

Chelsea u ngjit në 16 pikë dhe hyri në zonën e Ligës së Kampionëve, ndërsa Manchester United mbetet me 7 pikë pak mbi zonën e rënies nga kategoria.

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