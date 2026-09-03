Kathimerini: Arrestohet shqiptari në Rodos, gati 1 milion euro cash në zyrën e kompanisë së pasurive të paluajtshme
Autoritetet greke kanë arrestuar një 45-vjeçar shqiptar në ishullin e Rodosit, në kuadër të një hetimi për trafik droge, pastrim parash dhe krim të organizuar, ndërsa gjatë kontrollit në zyrat e kompanisë ku ai punonte janë sekuestruar pothuajse 1 milion euro në para të thata.
Lajmi është publikuar më 2 shtator 2026 nga gazeta greke Kathimerini, duke iu referuar një njoftimi të Rojës Bregdetare Greke. Hetimi nisi më 27 gusht në portin e Pireut, pas zbulimit të sasive të vogla të kokainës dhe marijuanës në një valixhe të dërguar pa pasagjer nga Rodosi drejt Athinës.
Sipas autoriteteve greke, një qen antidrogë sinjalizoi valixhen dhe policia arrestoi një 62-vjeçar që kishte shkuar në port për ta marrë atë.
Hetimet për të përcaktuar origjinën e dërgesës i çuan autoritetet në Rodos. Dërguesi i valixhes u identifikua si një 45-vjeçar me shtetësi shqiptare, i cili punonte për një kompani lokale të pasurive të paluajtshme.
Gjatë operacionit për arrestimin e tij, autoritetet kontrolluan edhe ambientet e kompanisë.
Aty u gjetën dhe u sekuestruan 949,658 euro cash. Në posedim të vetë të dyshuarit u gjetën edhe 3,750 euro të tjera, duke e çuar shumën e përgjithshme të sekuestruar në më shumë se 953 mijë euro.
Sasia shumë e madhe e parave, krahasuar me sasinë relativisht të vogël të drogës që shkaktoi fillimisht hetimin, ka bërë që autoritetet greke ta zgjerojnë çështjen përtej një rasti të zakonshëm trafikimi.
Në njoftimin zyrtar të cituar nga Kathimerini thuhet se gjatë kontrollit janë konstatuar “indikacione serioze” për trafik kriminal të narkotikëve, pastrim parash dhe krim të organizuar.
Në këtë fazë nuk është bërë publik identiteti i shqiptarit dhe as origjina e shumës së madhe të parave. Nuk është sqaruar gjithashtu nëse kompania e pasurive të paluajtshme është objekt i drejtpërdrejtë i hetimit apo nëse autoritetet dyshojnë se aktiviteti i saj është përdorur për qarkullimin ose pastrimin e të ardhurave kriminale.
Rasti merr rëndësi të veçantë pikërisht për shkak të lidhjes së dyshuar mes pasurive të paluajtshme, trafikimit të drogës dhe parave cash, një kombinim që autoritetet evropiane e konsiderojnë prej kohësh një nga metodat kryesore për pastrimin e të ardhurave të krimit të organizuar.
Hetimet greke vazhdojnë për të përcaktuar burimin e parave, destinacionin e drogës dhe nëse pas të arrestuarve qëndron një rrjet më i gjerë kriminal.
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