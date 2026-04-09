Cisterna e parë joiraniane e naftës kalon Ngushticën e Hormuzit që nga armëpushimi
Cisterina e parë joiraniane e naftës kaloi sot në Ngushticën e Hormuzit, pas njoftimit të një armëpushimi të brishtë midis Iranit dhe Shteteve të Bashkuara.
Kjo është sipas të dhënave të ”MarineTraffic”.
MSG, një cisternë nafte me flamurin e Gabonit, kaloi sot nëpër ngushticë duke mbajtur afërsisht 7 000 ton naftë nga Emiratet e Bashkuara Arabe dhe po shkon drejt Aegis Pipavav, Indi, sipas shërbimit të monitorimit detar.
Vetëm dy cisterna të tjera nafte, të dyja me flamur iranian, dhe gjashtë transportues të mallrave të mëdha kanë kaluar nëpër ngushticë që nga dje, sipas Kpler, pronarit të ”MarineTraffic”
