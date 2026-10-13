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13 Tet 2026
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Sporti

City, Maresca: Jemi të qetë, po mendojmë vetëm për të luajtur

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“Jemi absolutisht të qetë”. Trajneri i Manchester Cityt, Enzo Maresca, në prag të ndeshjes së Ligës së Kampionëve kundër Paris Saint-Germain në javën e dytë, foli për Sky Sport për momentin e vështirë të klubit të tij, i përfshirë në hetimin e Premier League për parregullsi të dyshuara financiare gjatë sezoneve 2009-2018: “Fitorja ishte e rëndësishme, dhe jashtë fushe në Anfield nuk është kurrë e lehtë”.

“Lojtarët dhe atmosfera ishin fantastike, si në fushë me tifozët ashtu edhe në dhomën e zhveshjes. Mbi të gjitha, ishim të lumtur me fitoren kundër Liverpoolit. E dimë që situata përreth klubit është pak e komplikuar tani, por jemi absolutisht të qetë sepse klubi na ka siguruar. Jemi të shqetësuar vetëm për atë që mund të kontrollojmë: ndeshjet”.

“E dimë që shumë njerëz po flasin tani, shumë do të donin një vendim përfundimtar kundër klubit, por nuk kemi ndjesinë e ‘ne kundër botës’ dhe nuk mendoj se është e drejtë ta themi këtë sepse ka njerëz të tjerë që mendojnë ndryshe”.

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