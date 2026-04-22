Çmimet e karburanteve rriten sërish, teksa pasiguria e armëpushimit SHBA-Iran vazhdon
Çmimet e karburanteve u rritën të martën, ndërsa pasiguria rreth një armëpushimi të brishtë SHBA-Iran dhe perspektiva për bisedime të rinovuara shkaktuan shqetësime të reja rreth ndërprerjeve globale të furnizimit.
Nafta e papërpunuar Brent ishte rreth 98.50 dollarë për fuçi që nga ora 18:40 GMT, ndërsa nafta referuese amerikane West Texas Intermediate u rrit në rreth 89.60 dollarë.
Çmimet e gazit natyror evropian u rritën gjithashtu me 8.2%, me kontratat me afat të caktuar TTF që ranë në rreth 43.7 euro për megavat-orë, ndërsa tregjet parashikuan një rrezik më të ulët për ndërprerje më të thella të furnizimit.
Fitimet erdhën ndërsa tregjet rivlerësuan rrezikun që diplomacia mund të dështojë në sigurimin e një zgjatjeje të armëpushimit dyjavor, i cili pritet të përfundojë të mërkurën në mbrëmje sipas kohës së Uashingtonit.
Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se armëpushimi ishte shkelur “shumë herë” nga Irani dhe sinjalizoi se një zgjatje ishte “shumë e pamundur” nëse nuk arrihej një marrëveshje paraprakisht.
Zëvendëspresidenti JD Vance, i cili pritet të udhëtojë për në Islamabad, mbeti në Uashington për të marrë pjesë në takimet në Shtëpinë e Bardhë, sipas një zyrtari amerikan të cituar nga The New York Times.
Pakistani tha të martën se vendimi i Iranit për të marrë pjesë në bisedimet me SHBA-në mbetet i pazgjidhur.
“Përgjigja zyrtare nga pala iraniane në lidhje me konfirmimin e delegacionit për të marrë pjesë në bisedimet e paqes në Islamabad është ende në pritje”, shkroi Ministri i Informacionit i Pakistanit, Attaullah Tarar, në X.
Të dyja palët zhvilluan një raund të parë bisedimesh ballë për ballë të nivelit të lartë në Pakistan më parë këtë muaj, por ato negociata përfunduan pa një marrëveshje.
Tregjet e karburanteve kanë mbetur shumë të ndjeshme ndaj zhvillimeve rreth armëpushimit dhe Ngushticës së Hormuzit, një rrugë kritike për dërgesat globale të naftës bruto dhe karburantit, me çdo shenjë të tendosjes diplomatike që ushqen shqetësime në lidhje me furnizimin më të ngushtë.
Çmimet e naftës fillimisht ranë ndjeshëm për t’u stabilizuar rreth 90-95 dollarëve, ndërsa kontratat me afat të caktuar të shitjes së naftës TTF ranë në rreth 38 euro pasi SHBA-të dhe Irani njoftuan hapjen e Ngushticës së Hormuzit javën e kaluar, gjë që zgjati pak.
