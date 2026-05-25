Presidenti i Bolivisë, i cili është në vështirësi, thotë se do të ulë pagën e tij me 50 përqind
Paz thotë se ulja e pagave për të dhe ministrat e kabinetit tregon 'angazhimin' e qeverisë ndaj vendit.
Presidenti bolivian Rodrigo Paz thotë se do ta përgjysmojë pagën e tij dhe atë të ministrave të kabinetit të tij mes një krize politike në rritje të shënuar nga protesta dhe bllokime rrugësh që kërkojnë dorëheqjen e tij.
Duke folur në një aktivitet në Sucre, kryeqytetin kushtetues të vendit, të hënën, Paz tha se uljet e pagave demonstruan “angazhimin” e qeverisë ndaj vendit.
Shkurtimet vijnë ndërsa Bolivia hyn në javën e katërt të trazirave politike dhe sociale. Protestat kanë shkaktuar probleme në rritje të zinxhirit të furnizimit në qytetet La Paz dhe El Alto, ku mungesa të mëdha të ushqimit, karburantit dhe ilaçeve po godasin tregjet, spitalet dhe stacionet e benzinës.
Protestuesit po i bëjnë presion qeverisë qendrore të Paz të tërheqë masat shtrënguese dhe të adresojë kostot në rritje të jetesës, me kërkesa që variojnë nga rritja e pagave dhe rivendosja e një subvencioni për karburantin që i kishte mbajtur çmimet në nivelet e vitit 2006. Protestat vijnë mes shqetësimeve se presidenti është i lidhur me bizneset e mëdha dhe elitat, dhe po vendos në favor të tyre – veçanërisht pasi ai nuk emëroi asnjë indigjen ose të klasës punëtore në kabinetin e tij, një kontrast nga e kaluara.
Paz, i cili mori detyrën në nëntor dhe trashëgoi një ekonomi në trazirë, ka mbrojtur shkurtimet e shpenzimeve dhe reduktimin e subvencioneve të karburantit si të nevojshme për të stabilizuar financat publike.
