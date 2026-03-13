Tiranë 17°C · Pjesërisht vranët 13 March 2026
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8628 EUR/CHF 0.9041 EUR/ALL 96.1954 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4310 EUR/TRY 50.9336 EUR/JPY 183.50 EUR/CAD 1.5700
13 Mar 2026
Ekonomia

Çmimi i naftës Brent kalon 100 dollarë për fuçi

· 2 min lexim

Çmimet e naftës së papërpunuar Brent u rritën sot mbi 100 dollarë për fuçi, duke u rritur rreth një për qind në ditë, ndërsa tensionet gjeopolitike u përshkallëzuan pas deklaratave të liderit të ri suprem të Iranit, Mojtaba Khamenei.

Nafta Brent u tregtua mbi 100 dollarë gjatë orarit të tregtimit aziatik dhe evropian ndërsa tregjet reaguan ndaj shqetësimeve për ndërprerje të mëtejshme të rrjedhave të naftës nga Gjiri Persik, një korridor jetësor energjie përmes të cilit kalon afërsisht një e pesta e furnizimit global me naftë.

Në deklaratën e tij të parë publike që nga marrja e pushtetit, Khamenei tha se Ngushtica e Hormuzit duhet të mbetet e mbyllur për të ushtruar presion mbi kundërshtarët e Iranit dhe paralajmëroi se të gjitha bazat ushtarake amerikane në rajon mund të bëhen shënjestra nëse nuk mbyllen.

Vërejtjet intensifikuan frikën se konflikti i vazhdueshëm mund të prishë më tej dërgesat e naftës së papërpunuar. Trafiku i cisternave përmes ngushticës është kufizuar tashmë rëndë, duke krijuar një nga goditjet më të rëndësishme të furnizimit me energji në dekada.

Tregtarët e energjisë shpejt e vlerësuan rrezikun e një shtrëngimi të zgjatur të furnizimit ndërsa tensionet rajonale rriten, me autoritetet që paralajmërojnë se miliona fuçi në ditë janë hequr tashmë nga tregjet globale, duke ngritur shqetësime në lidhje me paqëndrueshmërinë e vazhdueshme dhe presionin inflacionist.

Mojtaba Khamei, djali i të ndjerit Ajatollah Ali Khamenei, u emërua udhëheqës suprem i Iranit në fillim të këtij muaji.

Zyrtarët amerikanë thanë të enjten se Irani ka filluar të vendosë mina në Ngushticën e Hormuzit, duke përdorur anije më të vogla, pasi anijet më të mëdha u shkatërruan nga forcat amerikane, një veprim që mund të prishë më tej transportin global detar.

