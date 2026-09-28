Commanders pritet të firmosin me running back-un Austin Ekeler
Commanders pritet të rikthejnë në skuadër running back-un Austin Ekeler, i cili do të bashkohet me listën prej 53 lojtarësh nëse kalon ekzaminimin mjekësor.
Siç raporton nfl, ekipi është afër nënshkrimit të marrëveshjes me lojtarin e lirë, pasi Ekeler zhvilloi një stërvitje javën e kaluar me Carolina Panthers; në vend të tyre ai do të rikthehet te klubi ku luajti më parë.
31-vjeçari u dëmtoi vitin e kaluar, duke pësuar dëmtim të Ahilit pas dy ndeshjesh, por tani është rikuperuar dhe pritet të bashkohet me ekipin. I ardhur si lojtar i pa-draftuar, Ekeler kaloi shtatë sezonet e para me L.A. Chargers dhe u transferua në Uashington në 2024. Gjatë kohës në D.C. ai regjistroi 410 jardë vrapime nga 91 tentime me katër touchdown-e, si dhe 404 jardë në 40 kapje në 14 ndeshje.
Ekeler vjen për të forcuar një repart sulmi që nuk ka gjetur konsistencë gjatë tre javëve të para: Jacory Croskey-Merritt kryeson me 142 jardë nga 47 tentime (3.02 jardë për tentim) dhe një touchdown, ndërsa Rachaad White ka 100 jardë në 22 tentime dhe 51 jardë nga 9 kapje me një TD, sipas nfl.
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