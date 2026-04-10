Sporti

Conference League/ Vallecano mposht AEK-un në sfidën e parë çerekfinale  

· 1 min lexim

Rayo Vallecano ka fituar me rezultatin 3-0 sfidën e parë çerekfinale kundër AEK-ut të Athinës.

Spanjollët kanë dominuar takimin, të cilin e zhbllokuan që në minutën e dytë me Akhomach. Lopez dyfishoi shifrat në fundin e pjesës së parë, ndërsa Isi Palazon shënon golin e tretë që vulosi fatin e ndeshjes.

Lojtarët e kombëtares shqiptare Pilo dhe Strakosha kanë luajtur si titullarë gjatë gjithë takimit për grekët, ndërsa Balliu ka qëndruar në stol te skuadra spanjolle.

The post Conference League/ Vallecano mposht AEK-un në sfidën e parë çerekfinale   appeared first on RTSH.

