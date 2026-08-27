Yankees dhe Astros në Bronx: gjendja para ndeshjes së 26 gushtit 2026
Në Yankee Stadium në Bronx, më 26 gusht 2026, New York Yankees përballen me Houston Astros. Për fillimprerjen e ndeshjes janë vendosur P. Lambert për Astros (8-7, 3.68 ERA) dhe E. Rodríguez për Yankees (0-2, 4.77 ERA).
Siç raporton Bleacher Report, bilancet aktuale të skuadrave janë 66-66 për Houstonin dhe 74-57 për New Yorkun. Lista e lëndimeve përfshin Bryan Matthews (CF, gju — IL 60), Carlos Correa (SS, kyç i këmbës — IL 60), Aaron Judge (RF, brinjë — IL 60), Giancarlo Stanton (DH, viçi — IL 60) dhe R. McMahon (gisht i madh — IL 10).
Statistikat sezonale tregojnë disa diferenca të qarta: Astros renditen lart për mesataren e ERA-së me 3.26, ndërsa Yankees kanë mesatare goditjeje rreth .229 (vendi i 28-të). Ndarjet shtëpi/udhëtim në tabelë shfaqin Houstonin 33-31 si mysafir dhe Nju Jorkun 33-29 si vendas.
Për informacione të mëtejshme mbi formacionet, zhvillimet gjatë ndeshjes dhe çështjet e lëndimeve, referohuni mbulimit të Bleacher Report.
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