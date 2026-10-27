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Sporti

CR7 dhe Jorge Jesus bëjnë paqe, sulmuesi përfshihet në listën paraprake për ndeshjet e nëntorit

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Ishte tema kryesore e diskutimit gjatë pushimit të zgjatur të kombëtareve në shtator dhe tetor: Cristiano Ronaldo dhe largimi i tij i mundshëm nga Portugalia – një situatë që u rëndua edhe më tej nga një sulm i drejtpërdrejtë ndaj Jorge Jesusit, pasi ylli portugez pretendoi se trajneri kryesor nuk i kishte mbajtur premtimet e tij.

Të dyja palët qëndruan të ngulura fort në pozicionet e tyre, pa asnjë shenjë gatishmërie për të dalë nga “kështjellat” e tyre dhe për të hyrë në dialog.

Tani, pas gati një muaji dhe pasojave të konsiderueshme që kanë vazhduar të ndihen, çështja më në fund duket se po shkon drejt një zgjidhjeje.

Burime të besueshme nga Portugalia — përfshirë gazetën “A Bola”, me konfirmimin e një zëdhënësi të Federatës — bëjnë të ditur se CR7 është rikthyer në listën paraprake të hartuar nga Jorge Jesus për ndeshjet ndërkombëtare të muajit nëntor.

Ndonëse bëhet fjalë vetëm për një parashikim të listës zyrtare, kjo shërben si shenjë e një përmirësimi në marrëdhënie, gjë që deri vonë dukej tejet e pamundur.

Vendimet përfundimtare do të merren më 6 nëntor, kur trajneri kryesor të shpallë zyrtarisht skuadrën për ndeshjet e ardhshme të Ligës së Kombeve kundër Danimarkës dhe Uellsit.

Procedura standarde zakonisht përfshin dërgimin nga ana e FPF-së të listave paraprake me rreth 50 lojtarë drejt klubeve. Si rrjedhim, superylli i Al Nassr-it ka mundësi të mira për t’u rikthyer në kombëtare, pas një polemike që e ka lënë vendin thellësisht të përçarë.

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