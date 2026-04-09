Cubarsi i hap rrugën Atletico-s në Camp Nou, Alvarez dhe Sorloth mposhtin Barçën
Atlético Madrid arriti një fitore sensacionale, duke mposhtur Barcelonën 2-0 në Camp Nou në ndeshjen e parë çerekfinale të Ligës së Kampionëve. Katalanasit dominuan pjesën e parë, me Yamalin që luajti një rol kyç. Minuta e 44-të pa incidentin që ndryshoi gjithçka: Cubarsi u përjashtua për një faull si lojtari i fundit. Alvarez shënoi nga goditja e dënimit që pasoi.
Me një gol të pësuar dhe një lojtar më pak, skuadra e Flick u përpoq ta barazonin rezultatin, por Rashford shpërdoroi shansin e tij pasi kaloi Musso. Simeone ndërhyri me disa zëvendësime dhe në minutën e 70-të erdhi goditja. Krosi perfekt i Ruggeri nga e majta u shfrytëzua nga Sorloth, duke firmosur rezultatin 2-0. Atlético fitoi ndeshjen e parë, më shumë siguri për kalimin në gjysmëfinale, me Barcelonën që tani ka detyrën e vështirë, një rikthim në Metropolitano.
The post Cubarsi i hap rrugën Atletico-s në Camp Nou, Alvarez dhe Sorloth mposhtin Barçën appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.