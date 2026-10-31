«Dao» i Alain Gomis fiton Espigën e Artë në Seminci: palmaresi shpallet pa gala përmbyllëse, në zi për viktimat e aksidentit hekurudhor
Koproduksioni Francë–Senegal–Guine-Bisau, një hibrid treorësh mes dokumentarit dhe fiksionit që gërsheton një dasmë në Francë me një rit lamtumire në Guine-Bisau, mori çmimin kryesor në Valladolid; Espiga e Argjendtë shkoi për «La Gradiva» të Marine Atlan.
Juria e edicionit të 71-të të Javës Ndërkombëtare të Filmit në Valladolid, e njohur si Seminci, shpalli këtë të shtunë, më 31 tetor, palmaresin e festivalit, duke ia dhënë Espigën e Artë, çmimin kryesor të Seksionit Zyrtar Ndërkombëtar, filmit «Dao» të regjisorit franko-senegalez Alain Gomis, siç njofton El País. Juria e vlerësoi koproduksionin mes Francës, Senegalit dhe Guine-Bisausë për “formën e tij të veçantë kinematografike”, në të cilën ritmi, kohëzgjatja dhe lëvizja krijojnë një atmosferë njëkohësisht intime dhe përfshirëse, sipas motivimit që përcjell agjencia EFE.
«Dao», një film treorësh mes dokumentarit dhe fiksionit, gërsheton përmes historisë së Glorias dhe vajzës së saj, Nour, dy ceremoni: një dasmë në Francë dhe një rit lamtumire në Guine-Bisau, duke dëgjuar në ekran historitë e atyre që emigruan dhe të atyre që qëndruan. “Dao është një lëvizje e përhershme e rrethore që rrjedh nëpër të gjitha gjërat dhe bashkon botën”, shpjegon Gomis, i cili e krahason filmin me një blues, ku e rëndësishme është të ndash një moment dhe të ndihesh pjesë e diçkaje më të madhe. Filmi pati premierën botërore në Berlinalen e këtij viti, në garë për Ariun e Artë, ndërsa Gomis ishte shpërblyer në Berlin më 2017 me Çmimin e Madh të Jurisë për «Félicité». Sipas Kinótico, Espiga e Artë kthehet në Afrikë për herë të parë që nga viti 2012, kur e fitoi «Kuajt e Zotit» i Nabil Ayouch.
Espiga e Argjendtë i shkoi një tjetër filmi francez, «La Gradiva» të Marine Atlan, vepra e parë e regjisores dhe fituese e Çmimit të Madh në Javën e Kritikës në Kanë, që rrëfen udhëtimin e fundvitit shkollor të një grupi adoleshentësh drejt Pompeit; filmi mori edhe çmimin e montazhit më të mirë për Guillaume Lillo dhe Espigën Ylber, siç raporton Cadena SER. Çmimi Ribera del Duero për regjinë më të mirë i shkoi argjentinasit Lisandro Alonso për «La libertad doble», aktorja më e mirë u shpall Alba Rohrwacher për «A Good Little Soldier» dhe aktori më i mirë Swann Arlaud për «Un hombre de nuestro tiempo», i cili mori edhe çmimin e fotografisë më të mirë për Olivier Boonjing. Skenari më i mirë u shpall ai i Sandra Wollner për «Everytime», ndërsa përmendja speciale e jurisë i shkoi filmit portugez «Aquí» të Tiago Guedes.
Palmaresi u shpall të shtunën në mëngjes në një akt informues, pa galanë përmbyllëse në Teatro Calderón: organizatorët e anuluan atë në shenjë respekti e solidariteti me viktimat e aksidentit hekurudhor në Urda, në provincën e Toledos, të ndodhur të mërkurën, më 28 tetor. Filmi përmbyllës, «Hombre al agua» i Gael García Bernal, u shfaq megjithatë të shtunën në mbrëmje. Edicioni i 71-të, i mbajtur nga 23 deri më 31 tetor me 22 filma në garën zyrtare, u drejtua nga Javier H. Estrada dhe Mariona Viader, pas vdekjes së papritur dhjetorin e kaluar të drejtorit shumëvjeçar José Luis Cienfuegos, ndërsa juria e Seksionit Zyrtar përbëhej nga Francesca Andreoli, Grégoire Hetzel, Dennis Lim, Elena Manrique dhe Federico Veiroj.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.