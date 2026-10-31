DC dhe Virginia padisin administratën Trump për të ndaluar Harkun Triumfal 250 këmbë në Uashington
Prokurorët e përgjithshëm të Uashington DC dhe të Virxhinias kanë ngritur padi federale kundër administratës Trump, duke kërkuar ndalimin e harkut gjigant të planifikuar në Memorial Circle, përballë Varrezave Kombëtare të Arlingtonit.
Uashington DC dhe shteti i Virxhinias kanë ngritur të shtunën padi federale për të ndaluar ndërtimin e Harkut Triumfal të planifikuar nga presidenti Donald Trump në kryeqytet, duke e quajtur projektin “hapur të paligjshëm”, siç njofton USA Today.
Harku i planifikuar, 250 këmbë i lartë (rreth 76 metra), do të ngrihej në Memorial Circle, në kryqëzimin e Urës Memoriale të Arlingtonit me George Washington Memorial Parkway, përballë hyrjes së Varrezave Kombëtare të Arlingtonit. Administrata thotë se lartësia përkujton 250-vjetorin e vendit; projekti u njoftua për herë të parë një vit më parë. Struktura parashikohet prej betoni, e veshur me granit, me dy shqiponja të arta dhe një figurë qendrore me krahë.
Prokurori i përgjithshëm i DC-së, Brian Schwalb, dhe ai i Virxhinias, Jay Jones, argumentojnë se administrata po anashkalon autorizimin e detyrueshëm të Kongresit. Sipas padisë, harku do të ishte gati dyfishi i lartësisë ligjore të ndërtesave në kryeqytet, e cila është 130 këmbë, dhe administrata po përpiqet t’i shpëtojë shqyrtimit gjyqësor duke nxituar fillimin e punimeve; sapo toka të thyhet, dëmi do të ishte i pariparueshëm.
Avokatët e administratës, në një çështje tjetër, kanë thënë se ndërtimi mund të fillojë qysh më 5 nëntor, ndërsa punimet mund të zgjasin dy deri në tre vjet, pothuajse pa ndërprerje. Padia përmend ndikimin në trafik dhe në shërbimet e emergjencës, si dhe rrjedhjen e ujërave të stuhisë në lumin Potomac me kosto për shtetet. “Harku do të ndryshojë karakterin historik të Distriktit”, thuhet në padi.
Vetë administrata e ka pranuar ndikimin negativ në monumentet dhe pamjet e tjera: një raport i gushtit i Shërbimit të Parqeve Kombëtare thoshte se harku do të zbehte integritetin e siteve të tjera, por mbështeti planet dhe hodhi poshtë një variant më të vogël. Komisioni i Planifikimit të Kryeqytetit Kombëtar pritet të mblidhet më 5 nëntor për planet përfundimtare të vendit dhe ndërtesës, ndërsa Departamenti i Brendshëm do të marrë vendimin përfundimtar të autorizimit. USA Today kërkoi koment nga Shërbimi i Parqeve Kombëtare, Departamenti i Brendshëm dhe Shtëpia e Bardhë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.