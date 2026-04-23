Tiranë 18°C · Pjesërisht vranët 23 April 2026
S&P 500 7,138 ▲1.05%
DOW 49,490 ▲0.69%
NASDAQ 24,658 ▲1.64%
NAFTA 93.89 ▲1%
ARI 4,718 ▼0.74%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $77,427 ▼ -1.16% ETH $2,319 ▼ -3.14% XRP $1.4129 ▼ -2.77% SOL $85.6000 ▼ -3.08%
23 Apr 2026
Breaking
Nikolloski: Është hapur tender për përzgjedhjen e mbikëqyrësit për fazën e tretë të hekurudhës drejt Bullgarisë Lushaku-Sadriu për Kurtin: Po prodhon kriza për të qeverisur pa mbikëqyrje ​Kuvendi mban një minutë heshtje për akademik Rexhep Qosjen Rama pas vdekjes së Qosjes: Lamtumirë shqiptar i mirë La Liga/ Militao dhe Güler mbyllin sezonin përpara kohe
Menu
La Liga

De Jong: S’ka klub më të mirë për mua se Barça, sikur të kisha qenë këtu që fëmijë

· 2 min lexim

Frenkie de Jong u bë holandezi me më shumë ndeshje te Barça, duke arritur në 293 paraqitje. Në një intervistë për “Ziggo”, ai pranoi momentet e mira dhe të vështira dhe sqaroi disa çështje. Mesfushori dëshiron të qëndrojë: “Nuk ka klub më të mirë për mua se Barça. Doja të isha këtu që fëmijë, nuk ka arsye të shkoj diku tjetër”.

Ai kujtoi shkurtin 2024, para ndeshjes me Napolin: “E bëra sepse ndikonte te tifozët… Jam i bindur se ajo që shkruajnë gazetarët ndikon shumë te perceptimi”. De Jong është krenar për rrugëtimin, edhe pse do më shumë trofe: “Do preferoja të fitoja tre Champions”. Sezonin më të mirë cilëson 2024/25: “Fituam tre trofe në Spanjë me futboll të jashtëzakonshëm”.

Për Ronald Koeman: “Ka qenë themelor, si një baba futbolli”. Për jetën personale: “Dy fëmijët e mi lindën më 21…, të qenit prind është më e bukura”. Për Botërorin: “Nuk jemi favoritë, por mund ta fitojmë”. Për Messin: “Më i miri i të gjitha kohërave”. Për Lamine Yamal: “Talent i jashtëzakonshëm…, djalë i disiplinuar dhe shumë i gëzuar”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

