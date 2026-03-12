☁️
12 Mar 2026
Breaking
Deklarate e Ambasades se Hollandes per Ballukun

Ambasada e Holandës: Ndjekja penale efektive e korrupsionit, kërkesë kyçe për integrimin

· 1 min lexim

Ambasada e Holandës në Tiranë deklaroi sot se ndjekja penale efektive e korrupsionit, përfshirë edhe në nivelet më të larta mbetet një kërkesë kyçe për përparimin në procesin e integrimit.

Pas vendimit të sotëm të Parlamentit lidhur me imunitetin e deputetes Belinda Balluku, Ambasada e Mbretërisë së Holandës në Shqipëri deklaroi se “Holanda mbështet integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, në përputhje me dëshirën e popullit shqiptar”.

Sipas ambasadës holandeze, një kërkesë kyçe për përparim në këtë proces të bazuar në meritë është ndjekja penale efektive e korrupsionit, përfshirë edhe në nivelet më të larta.

“Ne presim qartë që, në raste të tilla, sistemi i drejtësisë të jetë në gjendje të veprojë me shpejtësi dhe pa pengesa. Politika shqiptare mbetet përgjegjëse për të siguruar këtë proces”, thuhet në këtë deklaratë.

 

