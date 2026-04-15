Ja si nisi zjarri në pallatin që u “përpi” nga flakët pranë QSUT-së
Ky është momenti që tregon se si nisi zjarri në pallatin 12-katësh pranë QSUT pasditen martës në Tiranë që u përhap në pak minuta duke e djegur pothuajse tërësisht dhe duke vënë në rrezik jetën e banorëve.
Siç shihet në pamje flakët kanë nisur në katin e parë të pallatit, në një ambient marketi ku fillimisht ka marrë pjesa e fasadës për tu përhapur shpejt në gjithë lartësinë e më tej në brendësi të godinës.
Paraprakisht dyshohet se shkak i zjarrit ka qenë një shkëndijë elektrike.
