SHBA-ja rikthen sanksionet ndaj naftës iraniane
Departamenti Amerikan i Thesarit ka vendosur të mos rinovojë lehtësimin e përkohshëm të sanksioneve për disa eksporte të naftës nga Irani, në një lëvizje që synon të ruajë politikën e “presionit maksimal” ndaj Teheranit, sipas BBC.
Në një deklaratë të publikuar në rrjetin social X, Departamenti i Amerikan i Thesarit theksoi se është i gatshëm të vendosë edhe sanksione dytësore ndaj institucioneve financiare të huaja që “vazhdojnë të mbështesin aktivitetet e Iranit”.
Sekretari amerikan i Thesarit, Scott Bessent deklaroi muajin e kaluar, se autorizimi i përkohshëm vlente për shitjen e naftës bruto dhe produkteve të naftës me origjinë iraniane që ndodheshin tashmë të ngarkuara në anije, me afat deri më 19 prill.
Sipas tij, kjo masë pritej të sillte shpejt rreth 140 milionë fuçi naftë në tregjet globale.
Në të njëjtën kohë, rreth një e pesta e 100 milionë fuçive naftë që konsumohen çdo ditë në botë kalojnë zakonisht përmes Ngushticës së Hormuzit, duke e bërë rajonin një “nyje kyçe” për furnizimin global me energji.
Vendimi i fundit pritet të ndikojë në tregjet ndërkombëtare të energjisë dhe të rrisë tensionet mes Uashingtonit dhe Teheranit. //a.i/
