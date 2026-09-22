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Sporti

Dëmtimi i Balliut në ndeshjen e fundit me Rayo Vallecanon, stafi mjekësor i Kombëtares po monitoron gjendjen e lojtarit

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Departamenti i Komunikimit në FSHF bën me dije se lojtari i Kombëtares, Ivan Balliu, ka pësuar një dëmtim në kyçin e këmbës gjatë ndeshjes së fundit të zhvilluar me klubin e tij, Rayo Vallecano, në transfertë ndaj Osasunës.

Balliu i është nënshtruar rezonancës magnetike, e cila ka evidentuar një dëmtim në kyçin e këmbës dhe ka nisur programin e rehabilitimit pranë klubit të tij. Stafi mjekësor i Kombëtares shqiptare është në komunikim të vazhdueshëm me stafin mjekësor të Rayo Vallecanos për të ndjekur nga afër gjendjen e lojtarit dhe ecurinë e rikuperimit të tij.

Nëse situata do të përmirësohet në ditët në vijim, Balliu do të bashkohet me grupin e lojtarëve të grumbulluar nga trajneri Maran për ndeshjet e radhës të Kombëtares.

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