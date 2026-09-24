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Sporti

Dënim rekord për Icardin: I pezullohet patenta deri në vitin 2099, sulmuesi mund të drejtojë sërish makinën kur të mbushë 105 vjeç

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Një video e filmuar në makinë krah partneres së tij, Eugenia “China” Suarez, thuhet se i ka kushtuar shtrenjtë Mauro Icardit; sipas mediave të ndryshme të Amerikës së Jugut, atij i është ndaluar drejtimi i automjetit në rrugët publike të Argjentinës deri në vitin 2099.

Kjo masë pezullimi rekord thuhet se u vendos pasi Ministria e Transportit e Argjentinës zbuloi se ish-lojtari i kombëtares – aktualisht lojtar i lirë – nuk zotëronte një patentë të vlefshme në vendin e tij. Si pasojë, futbollisti 33-vjeçar nuk do të mund të drejtojë më automjet deri në moshën 105-vjeçare.

Incidenti e pati zanafillën te një video e postuar nga vetë Icardi në rrjetet e tij sociale, ku ai shfaqej në makinë me partneren e tij; ajo qëndronte në sediljen e pasagjerit përpara, pa rrip sigurimi dhe e mbështetur jashtë dritares.

Videoja u përhap me shpejtësi dhe tërhoqi vëmendjen e autoriteteve argjentinase; pas një hetimi, thuhet se ato konstatuan se Icardi nuk zotëronte një patentë të vlefshme për Argjentinën.

Si pasojë, e drejta e tij për të drejtuar automjetin në rrugët publike u pezullua – sipas raportimeve – deri në vitin 2099; një masë ndëshkuese që konsiderohet gjerësisht si rekord.

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