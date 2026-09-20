☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 20 Shtator 2026
S&P 500 7,651 ▲0.17%
DOW 51,683 ▼0.18%
NASDAQ 26,523 ▲0.39%
NAFTA 96.08 ▼1.18%
ARI 4,425 ▲0.57%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
₿ CRYPTO
BTC $81,201 ▼ -0.8% ETH $2,621 ▼ -1.02% XRP $1.4033 ▼ -2.09% SOL $109.4100 ▼ -2.04%
S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 % S&P 500 7,651 ▲0.17 % DOW 51,683 ▼0.18 % NASDAQ 26,523 ▲0.39 % NAFTA 96.08 ▼1.18 % ARI 4,425 ▲0.57 %
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056 EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8584 EUR/CHF 0.9450 EUR/ALL 91.1780 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3934 EUR/TRY 56.0078 EUR/JPY 180.36 EUR/CAD 1.6056
20 Sht 2026
Breaking
Hita pas vrasjes në Sarandë: Fokus te grupet kriminale dhe konfliktet në qytet Izraeli godet në dy fronte: sulm ajror në Libanin jugor dhe granatime artilerie në Sirinë jugore LEÇE – Fitto: Zgjerimi i BE-së drejt Shqipërisë dhe Malit të Zi forcon të ardhmen e Evropës Katari ndërmjetëson rifillimin e bisedimeve SHBA–Iran: “Zyrtarët tanë po lëvizin mes kryeqyteteve” Nisma e re e së majtës në Serbi: lindi «Inicijativa për socializëm demokratik»
Menu
Bota

Deputetët britanikë kundër përdorimit të gëzofit të ariut në kapelet e rojeve të Pallatit të Buckinghamit

· 2 min lexim

Ushtarët me kapelat e tyre të larta me gëzof të zi dhe uniformat e kuqe të ndezura jashtë Pallatit Buckingham janë një pamje e njohur për këdo që ka vizituar Londrën.

Megjithatë, këto kapele kanë shkaktuar reagime të forta për shkak të përdorimit të gëzofit të vërtetë të ariut.

Një grup deputetësh britanikë po i kërkojnë qeverisë të ndalojë përdorimin e lëkurës së vërtetë të ariut në kapelet që mbajnë anëtarët e Gardës së Mbretit.

“Kjo praktikë është e pamundur të justifikohet dhe duhet të zëvendësohet me alternativa sintetike,” sipas deputetëve nga parti të ndryshme.

Në një letër drejtuar Ministrit të Mbrojtjes, 18 deputetë dhe një anëtar i Dhomës së Lordëve i bënë thirrje qeverisë të ndalojë përdorimin e lëkurave të arinjve dhe në vend të tyre të miratojë alternativa me lesh sintetik.

“Çështja më urgjente është se, ndërsa ky proces vazhdon, arinjtë vazhdojnë të vriten me harqe, këlyshët e tyre mbeten jetimë dhe lëkurat e tyre përdoren për të bërë mbulesa të reja koke”, shkruan ligjvënësit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu