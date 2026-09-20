Deputetët britanikë kundër përdorimit të gëzofit të ariut në kapelet e rojeve të Pallatit të Buckinghamit
Ushtarët me kapelat e tyre të larta me gëzof të zi dhe uniformat e kuqe të ndezura jashtë Pallatit Buckingham janë një pamje e njohur për këdo që ka vizituar Londrën.
Megjithatë, këto kapele kanë shkaktuar reagime të forta për shkak të përdorimit të gëzofit të vërtetë të ariut.
Një grup deputetësh britanikë po i kërkojnë qeverisë të ndalojë përdorimin e lëkurës së vërtetë të ariut në kapelet që mbajnë anëtarët e Gardës së Mbretit.
“Kjo praktikë është e pamundur të justifikohet dhe duhet të zëvendësohet me alternativa sintetike,” sipas deputetëve nga parti të ndryshme.
Në një letër drejtuar Ministrit të Mbrojtjes, 18 deputetë dhe një anëtar i Dhomës së Lordëve i bënë thirrje qeverisë të ndalojë përdorimin e lëkurave të arinjve dhe në vend të tyre të miratojë alternativa me lesh sintetik.
“Çështja më urgjente është se, ndërsa ky proces vazhdon, arinjtë vazhdojnë të vriten me harqe, këlyshët e tyre mbeten jetimë dhe lëkurat e tyre përdoren për të bërë mbulesa të reja koke”, shkruan ligjvënësit.
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