S&P 500 7,023 ▲0.8 % DOW 48,464 ▼0.15 % NASDAQ 24,016 ▲1.59 % NAFTA 88.50 ▲0.42 % ARI 4,841 ▲0.35 % S&P 500 7,023 ▲0.8 % DOW 48,464 ▼0.15 % NASDAQ 24,016 ▲1.59 % NAFTA 88.50 ▲0.42 % ARI 4,841 ▲0.35 %
EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216 EUR/USD 1.1799 EUR/GBP 0.8696 EUR/CHF 0.9223 EUR/ALL 95.7422 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4001 EUR/TRY 52.8102 EUR/JPY 187.48 EUR/CAD 1.6216
16 Apr 2026
Desailly, “sparkatë” e dyfishtë: Leao nuk është lider, Bastoni as sa gjysma e Maldinit

2 min lexim

Marsel Desailly, ish-mesfushor i Milanit në periudhën 1993-1998, ka folur së fundi për kohën e tij me fanellën kuqezi, Paolo Maldinin dhe formën aktuale të Rafael Leaos. Në serinë e fundit të “The Italian Football Podcast”, francezi 58-vjeçar ka prekur dhe tema të tjera.

“Leaon nuk mund ta kritikosh, sepse ditën që e bën ai luan jashtëzakonisht mirë dhe ti mbetesh pa fjalë. Në 5 sekonda fshin gjithë negativitetin që i ke adresuar. E dimë 100% që nuk ka vazhdimësinë e nevojshme dhe që nuk është një lider në gjendje të përballojë gjithë sezonin, si Messi apo Neymar. Është një lojtar shumë i rënsdësishëm, por nuk mund të jetë pikë referimi për gjithë sezonin”, – tha Deailly për portugezin e Milanit.

Më tej ai dha mendimin e tij për krahasimin e Bastonit me Maldinin: “Bastoni nuk është as sa gjysma e Maldinit dhe e kërkon Barcelona. Ka qenë konstant, kjo po. Tek Interi ka bërë gjithmonë mirë, pavarësisht se kush ka qenë trajneri. Nuk e konsideroj një lider të nivelit ndërkombëtar, por një lojtar që di të përshtatet në sistemin e lojës.

Ky është limiti i tij. Me leximin që i bën lojës ka kontribuuar në fitimin e kampionatit nga Interi këtë sezon. Por në nivel ndërkombëtar besoj se ka një kufi. Jashtë Italisë nuk luhet me të njëjtin sistem. Krahasimi me Maldinin? Luan në të majtë, por e thashë, nuk është as gjysma e tij”.

Francezi komentoi edhe finalen e Championsit me Milanin e tij kundër Barcelonës: “Fjalët e trajnerit Capello na ndihmuan shumë. Ai nuk foli në hotel, por në dhomën e zhveshjes. Ishim lojtarë të nivelit ndërkombëtar. Të thoshe se Milani nuk kishte asgjë speciale, ndërkohë që po fitonim Serinë A, na dha një motivim të jashtëzakonshëm. Capello dhe stafi i tij u treguan shumë inteligjentë për të na dhënë adrenalinën e duhur për të bërë diferencën”.

