Dështimi i OKB-së për të ndalur sulmet iraniane po dërgon një “sinjal të rrezikshëm”
Ambasadorja e Katarit në OKB dënon sulmet iraniane me dronë dhe raketa në të gjithë Gjirin, duke i cilësuar ato si “shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare”.
Katari i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara (KSOKB) që të ndërmarrë hapa të menjëhershëm për të ndalur sulmet iraniane ndaj vendeve në të gjithë Lindjen e Mesme, duke paralajmëruar se mosveprimi do të dërgonte një “sinjal të rrezikshëm”.
Sheikha Alya Ahmed bin Saif Al Thani, ambasadorja e Katarit në OKB, të mërkurën dënoi sulmet me raketa dhe dronë të Iranit ndaj objektivave në rajon, duke i quajtur ato “një shkelje të qartë të së drejtës ndërkombëtare dhe të Kartës së OKB-së”.
“Vazhdimi i goditjes së territorit tonë nga Republika Islamike e Iranit nuk pasqyron mirëbesim dhe prek thellësisht bazat e mirëkuptimit mbi të cilat janë ndërtuar marrëdhëniet dypalëshe mes vendeve tona,” u tha ajo gazetarëve në selinë e OKB-së në Nju Jork.
“Këshilli i Sigurimit duhet të veprojë dhe të përmbushë përgjegjësinë e tij. Mosreagimi do të dërgonte një sinjal të rrezikshëm se sulmet ndaj fqinjëve që nuk janë të përfshirë në konflikt nuk kanë pasoja,” tha ajo.
Komentet e saj erdhën pak para se Këshilli i Sigurimit të votonte në favor të një projekt-rezolute që dënon valën e sulmeve iraniane ndaj vendeve të Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit (GCC).
Forcat iraniane filluan të lëshonin raketa balistike dhe dronë ndaj asaj që i quajtën objektiva të Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit në të gjithë Lindjen e Mesme, pasi këto dy vende nisën luftën kundër Iranit më 28 shkurt.
Por sulmet iraniane kanë goditur gjithashtu infrastrukturë civile, duke ndërprerë prodhimin e energjisë dhe duke pezulluar fluturimet për disa ditë, veçanërisht në vendet e Gjirit që janë goditur më rëndë.
SHBA ka konfirmuar vdekjen e tetë ushtarëve amerikanë në sulmet iraniane që nga fillimi i luftës, ndërsa viktima janë raportuar edhe në disa vende të rajonit, përfshirë Izraelin, Emiratet e Bashkuara Arabe, Kuvajtin, Bahreinin dhe Arabinë Saudite.
Të paktën 1,255 persona janë vrarë nga sulmet SHBA–Izrael në Iran, të cilat sipas zyrtarëve iranianë kanë goditur shkolla, spitale dhe objekte nafte, si dhe mijëra ndërtesa banimi.
Rritja e numrit të viktimave ka shkaktuar shqetësim ndërkombëtar dhe thirrje për uljen e tensioneve, por deri tani lufta nuk ka treguar shenja ndalimi.
Dronët iranianë godasin objektiva energjetike në Gjirin Persik
Liderët e vendeve të Gjirit dhe aleatët e tyre perëndimorë kanë shtuar dënimet ndaj sulmeve iraniane, pavarësisht përpjekjeve të Teheranit për të siguruar vendet e rajonit se po synon vetëm interesat amerikane dhe izraelite.
Të mërkurën, Sulltani i Omanit, Haitham bin Tariq Al Said, dënoi sulmet në territorin e vendit gjatë një telefonate me presidentin iranian Masoud Pezeshkian, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Omanit.
Telefonata erdhi pak pasi autoritetet omaneze konfirmuan se dronë kishin goditur rezervuarë karburanti në portin e Salalah, duke shkaktuar dëme, por pa viktima.
Duke raportuar nga Doha, korrespondenti i Al Jazeera Dmitry Medvedenko tha se sulmi në Salalah shkaktoi një zjarr dhe një re të madhe tymi.
Por “agjencia shtetërore e lajmeve të Omanit, duke cituar zyrtarë të ministrisë së energjisë, tha se nuk kishte dëme në rrjedhën e produkteve të karburantit në vend dhe as në vazhdimësinë e furnizimit me naftë”, theksoi Medvedenko.
Në pjesë të tjera të rajonit, Ministria e Mbrojtjes e Arabisë Saudite tha se kishte interceptuar dhe shkatërruar një dron që po fluturonte drejt fushës së naftës Shaybah, ndërsa autoritetet e Emirateve të Bashkuara Arabe thanë se po përballeshin me një valë të re sulmesh iraniane.
Ministria e Mbrojtjes e Emirateve tha në rrjetet sociale se sistemet e saj të mbrojtjes ajrore po interceptonin raketa balistike, ndërsa avionët luftarakë po reagonin ndaj dronëve dhe municioneve endacake.
Edhe Katari reagoi ndaj sulmeve të reja iraniane të mërkurën, duke thënë se kishte penguar tre valë sulmesh me raketa.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.