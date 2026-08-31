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Një debutim boksit i Velveteen Dream përfundon me skualifikim pas hedhjeve jashtë ringut

· 1 min lexim

Patrick Clark Jr., i njohur si Velveteen Dream dhe ish-kampion i NXT North American, u skualifikua në debutimin e tij të boksit pasi hodhi disa herë kundërshtarin Ryan Pownall jashtë ringut.

Siç raporton Bleacher Report, Clark e hodhi Pownall nëpër litarë dhe e nxori jashtë ringut në rrethin e parë dhe përsëri në rrethin e dytë. Pas incidentit të dytë ai mori një paralajmërim dhe i u hoq një pikë, por më vonë e shtyri sërish kundërshtarin jashtë kufijve të ringut, gjë që çoi në skualifikimin e tij dhe shpalljen e Pownall fitues.

Pas ndeshjes, Clark doli në Instagram Live dhe mohoi rezultatin, duke thënë se “kurrë nuk kam humbur”, sipas raportimeve që pasuan ngjarjen.

Disa vëzhgues vunë re se Pownall dukej më teknik në fillim të përballjes, por episodi i hedhjeve jashtë ringut ndryshoi rrjedhën e ndeshjes. Ngjarja u përshkrua edhe në raportimet e fundit të Bleacher Report.

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