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WWE

Big Cass dominon Dragon Lee dhe e dërgon jashtë ringut me running splash

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Ndeshja mes Dragon Lee dhe Big Cass nisi menjëherë pas pushimit. Lee sulmoi Cass sapo hyri në ring dhe e rrëzoi në tapet ndërsa referi shpalli fillimin e takimit.

Siç raporton Bleacher Report, Cass arriti të shmangë për një çast presionin e kundërshtarit, por më pas e goditi Lee-n me një big boot që e hodhi menjëherë në tokë.

Cass ngadalësoi ritmin dhe e ndëshkoi me goditje të forta të dorës së djathtë. Lee u përpoq të kundërpërgjigjej, por Cass e ngriti në kordën e sipërme, i dha disa chops në shpinë dhe më pas një running splash që e dërgoi Lee-n përplasur jashtë ringut. Bleacher Report nënvizon se kjo përfundoi serinë e sulmeve dhe vendosi epërsinë e Cass në pjesën e parë të përballjes.

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