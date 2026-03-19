☁️
Tiranë 8°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 98.18 ▲2.85%
ARI 4,850 ▼0.94%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761 EUR/USD 1.1492 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9083 EUR/ALL 96.0266 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4691 EUR/TRY 50.8329 EUR/JPY 183.35 EUR/CAD 1.5761
₿ CRYPTO
BTC $71,174 ▼ -4.15% ETH $2,199 ▼ -5.74% XRP $1.4622 ▼ -4.09% SOL $90.2400 ▼ -4.88%
19 Mar 2026
Breaking
Gjithçka çfarë ndodhi në javën e 28-të, diskutohet në “Analizë Superiore” në FSHF TV Një 17-vjeçar bëhet “mollë sherri” te Polonia, Ndërhyn Boniek: Disfata ndaj Shqipërisë, tronditje e madhe për futbollin polak Ancelotti nuk i mbyll derën Neymar: Mund të jetë në Botëror vetëm nëse është 100% Nagelsmann i hap derën në kombëtare anësorit 30-vjeçar: Nuk kemi shumë lojtarë si ai Neymar mesazh ngushëllimi Rodrygo pas dëmtimit: Je trashëgimtari im, kujdesu për veten vëlla i vogël
Menu
Boterori

Dhuna në Meksikë, Infantino i qetë dhe jep garanci: Gjithçka po shkon mirë, po monitorojmë situatën

· 1 min lexim

Presidenti i FIFA, Gianni Infantino, shprehu besim në aftësinë e Meksikës për të pritur disa ndeshje të Kupës së Botës 2026, pavarësisht valës së dhunës në vend të lidhur me vdekjen e bosit të drogës Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera.

Duke folur për mediat gjatë një eventi të organizuar nga Federata Kolumbiane e Futbollit, Infantino tha: “Jam shumë i qetë dhe ju siguroj të gjithëve se gjithçka po shkon shumë mirë. Gjithçka do të jetë fantastike”.

“Kemi besim të plotë në Meksikë“, shtoi ai, duke thënë se: “Jam në kontakt të rregullt me autoritetet lokale dhe po monitorojmë situatën“.

Edhe presidentja e vendit, Claudia Sheinbaum, përjashtoi çdo rrezik për tifozët e futbollit që udhëtojnë për në Guadalajara, duke thënë se të gjitha garancitë e sigurisë do të jenë në maksimum. Përveç katër ndeshjeve të Kupës së Botës, Meksika do të presë ndeshjet eliminatore në mars për të përcaktuar dy nga ekipet pjesëmarrëse.

 

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu