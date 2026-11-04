Dhunuan punonjësin dhe grabitën me dhunë karburantin në Klos, arrestohen një ditë pas krimit 2 shokët! Njëri prej tyre&#
Dy të rinj janë arrestuar pas zbardhjes së grabitjes me dhunë të një pike karburanti në Klos, ku u vodh xhiroja ditore.
Ngjarja ndodhi në orët e para të 3 nëntorit, rreth orës 01:10, kur dy persona ushtruan dhunë ndaj punonjësit të karburantit dhe i morën atij paratë e turnit.
Pas hetimeve, policia identifikoi dhe arrestoi dy të dyshuarit, njëri banues në Klos dhe tjetri në Tiranë. Operacioni i koduar “Koordinimi” u zhvillua në bashkëpunim me strukturat policore të Dibrës dhe Tiranës.
Njoftimi i Policisë Mat:
“Zbardhet vjedhja me dhunë e xhiros ditore të një pike karburanti në Klos.
Finalizohet operacioni policor i koduar “Koordinimi”.
Operacioni u zhvillua nga Komisariati i Policisë Mat, në bashkëpunim me Drejtorinë Vendore të Policisë Dibër dhe Komisariatet e Policisë Nr. 1 dhe Nr. 6 Tiranë, nën drejtimin e Prokurorisë Dibër.
Identifikohen, kapen dhe arrestohen 2 autorët e dyshuar.
Shërbimet e Komisariatit të Policisë Mat, rreth orës 01:10 të datës 03.11.2026, kanë marrë njoftim se në Klos, dy shtetas të paidentifikuar kishin ushtruar dhunë ndaj punonjësit të një pike karburanti, shtetasit S. M., dhe më pas i kishin vjedhur një shumë parash (xhiron e turnit).
Menjëherë pas marrjes së njoftimit, specialistët e Hetimit të Krimit në Komisariatin e Policisë Mat, në bashkëpunim me ato të DVP Dibër, kanë organizuar punën për zbardhjen e rastit, identifikimin dhe kapjen e autorëve.
Si rezultat i hetimeve intensive, të kryera nga strukturat hetimore të Drejtorisë Vendore të Policisë Dibër, nën drejtimin e Prokurorisë së Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, u bë i mundur identifikimi i dy autorëve të dyshuar të ngjarjes.
Në vijim të veprimeve, në kuadër të operacionit policor të koduar “Koordinimi”, në bashkëpunim me Komisariatet e Policisë Nr. 1 dhe Nr. 6 Tiranë, u bë kapja dhe arrestimi i shtetasve :
-J. L., 22 vjeç, banues në fshatin Dars, Klos
– M. D., 21 vjeç, banues në Tiranë.
Nga veprimet hetimore dyshohet se këta dy shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë ushtruar dhunë ndaj punonjësit të karburantit dhe më pas i kanë vjedhur xhiron e turnit.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Juridiksionit të Përgjithshëm Dibër, për veprën penale “Vjedhja me dhunë”, e kryer në bashkëpunim”.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.