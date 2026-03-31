“Dhurata më e mirë e ditëlindjes”, Celine Dion konfirmon shfaqjet në Paris

Këngëtarja me famë botërore, Celine Dion, ka njoftuar në ditëlindjen e saj të 58-të se do të rikthehet sërish në skenë, pas një periudhe të gjatë tërheqjeje nga muzika për shkak të problemeve shëndetësore.

Në një postim në rrjetet sociale, ajo e përshkroi rikthimin si “dhuratën më të mirë” për ditëlindjen e saj.

Duke iu drejtuar fansave, këngëtarja kanadeze tha se gjendja e saj është përmirësuar dhe se do të japë një sërë shfaqjesh në Paris. Dion do të performojë 10 shfaqje gjatë pesë javëve, duke filluar nga 12 shtatori.

“Këtë vit, po marr dhuratën më të mirë të ditëlindjes në jetën time. Po kam mundësinë të të shoh, të performoj për ty edhe një herë. Dua t’ju njoftoj se jam shumë mirë, po e menaxhoj shëndetin tim dhe ndihem mirë,” shkroi ajo.

Dion zbuloi për herë të parë në dhjetor 2022 se ishte diagnostikuar me Sindromën e Personit të Ngurtë, një çrregullim autoimun i pashërueshëm, gjë që e detyroi të anulonte pjesën tjetër të shfaqjeve të saj për një kohë të pacaktuar. Trajtimi mund të ndihmojë në zbutjen e simptomave të gjendjes, që mund të shkaktojë ngurtësim të muskujve.

Ylli i lindur në Kebek u lansua në skenën globale në vitin 1988, duke përfaqësuar Zvicrën në Festivalin e Këngës në Eurovision në Dublin. Gjatë karrierës së saj që përfshin dekada, Dion ka shitur më shumë se 260 milionë albume dhe ka fituar pesë çmime Grammy.

