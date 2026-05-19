Digjet tregu i ri i fruta –perimeve në Lushnjë
Tregu i ri i fruta-perimeve në Lushnjë ka marrë flakë gjatë orëve të para të mëngjesit të sotëm më 19 maj.
Siç raporton gazetarja e Klan News Anila Sefa, shkaku i zjarrit dyshohet se ka qenë një shkëndijë elektrike.
Dëmet materiale janë të shumta. Gjysma e tregut është shkrumbuar totalisht.
Anila Sefa: Ngjarja ka tronditur komunitetin. Zjarri ka rënë në një nga zonat më të njohura të qytetit. Zjarri ka shkrumbuar të paktën gjysmën e tregut. Dëmi është i konsiderueshëm. Dëmet janë të shumta nga ana materiale. Nuk dihen ende shkaqet e rënies së zjarrit. Dyshimet janë se ka qenë një shkak aksidental. Mund të ketë qenë një defekt elektrik.
Aludimet janë te ngjarje aksidentale, jo e qëllimshme. Materialet kanë qenë të tilla, që flakët janë përhapur shumë shpejt. Zona ka kamera dhe mund të jetë filmuar momenti kur ka rënë zjarri. Tregu i ri u ndërtua 3 vite më parë pranë Stadiumit të Lushnjës. Tregtarët që shesin këtu zakonisht paguajnë 35 mijë lekë të vjetra, që të ushtrojnë aktivitetin e tyre. Tregtarët kërkojnë dëmshpërblim.
