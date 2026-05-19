Juria hedh poshtë padinë e Elon Musk kundër OpenAI dhe shefit të saj Sam Altman
Një juri në Kaliforni ka hedhur poshtë padinë e profilit të lartë të Elon Musk kundër OpenAI dhe shefit të saj Sam Altman.
Në një vendim unanim, juria ra dakord se Musk kishte pritur shumë gjatë për të ngritur padinë e tij, duke i lënë të gjitha pretendimet e tij praktikisht të skaduara, transmeton Telegrafi.
Musk kishte akuzuar Altman për shkelje të një kontrate jofitimprurëse duke e transferuar krijuesin e ChatGPT në një kompani fitimprurëse pasi Musk dhuroi 38 milionë dollarë në fillim të historisë së OpenAI.
Musk pretendoi se Altman e kishte mashtruar duke pranuar paratë e tij dhe më pas duke u larguar nga misioni origjinal jofitimprurës i OpenAI, për të zhvilluar teknologjinë e inteligjencës artificiale (IA) në dobi të njerëzimit.
Musk kishte akuzuar Microsoft për ndihmë dhe inkurajim të OpenAI në tranzicionin e saj të supozuar të papërshtatshëm në një kompani më fitimprurëse.
Pretendimet e tjera të Musk kundër Microsoft u hodhën poshtë si çështje ligjore duke pasur parasysh gjetjet e jurisë mbi dy pretendimet kundër OpenAI.
Carl Tobias, profesor i drejtësisë dhe kryetar në Shkollën e Drejtësisë të Universitetit të Richmond, tha se juristët morën një “vendim shumë të bazuar në fakte” në lidhje me çështjen.
“Ky rast dukej disi i çuditshëm dhe i çmendur, por kjo është arsyeja pse ne u besojmë jurive, sepse ato sjellin logjikën e shëndoshë të komunitetit për të zgjidhur mosmarrëveshjet faktike”, tha Tobias.
Në ditën e parë të gjyqit, Musk doli në bankën e të akuzuarve i veshur me një kostum të errët dhe kravatë dhe u pyet nga një prej avokatëve të tij se për çfarë bëhej fjalë në veprimin ligjor.
“Në fakt është shumë e thjeshtë. Nuk është në rregull të vidhni një organizatë bamirësie… Nëse është në rregull të plaçkitni një organizatë bamirësie, i gjithë themeli i dhënies bamirëse do të shkatërrohet”, tha ai.
Altman i tha jurisë gjatë dëshmisë së tij se Musk jo vetëm që mbështeti idenë që OpenAI të bëhej një biznes fitimprurës, por ai kishte konkurruar për kontrollin e saj në planin afatgjatë.
“Një moment veçanërisht tronditës ishte kur bashkëthemeluesit e mi pyetën: ‘Nëse ke kontroll, çfarë ndodh kur vdes?'”, kujtoi Altman në gjykatë.
“Ai tha diçka si, ‘ndoshta duhet t’u kalojë fëmijëve të mi'”, shtoi ai.
Dyshja e themeloi OpenAI në vitin 2015, por Musk u largua në vitin 2018 pasi bashkëthemeluesit e tij ia mohuan kontrollin.
Padia ishte në një farë mënyre një kulminacion i armiqësisë midis Musk dhe Altman të krijuar që atëherë.
Ndërsa Altman u bë një nga emrat më të famshëm dhe më të pasur në industrinë e teknologjisë pas suksesit shpërthyes të ChatGPT, Musk filloi të kritikonte Altman dhe OpenAI.
Në vitin 2024, kompania u ndje e detyruar nga pretendimet online të Musk të publikonte një postim të gjatë në blog, duke i ofruar publikut një kronologji ngjarjesh që hidhnin poshtë pretendimet e Musk.
Të hënën, Sam Singer, një zëdhënës i OpenAI, tha nga jashtë gjykatës së Oakland se vendimi ishte një “fitore e jashtëzakonshme”.
“Kjo nuk ishte gjë tjetër veçse një përpjekje e Z. Musk për të ngadalësuar një konkurrent,” tha ai, duke shtuar se ishte një fitore “edhe për sistemin e drejtësisë”.
Avokati William Savitt, i cili përfaqësoi OpenAI gjatë gjyqit, tha se padia e Musk “nuk ka lidhje me realitetin” dhe se juria vendosi që Musk po gënjente gjatë dëshmisë së tij në lidhje me origjinën e kompanisë.
“Jemi të kënaqur që juria arriti në rezultatin e duhur dhe e arriti shpejt”, tha ai.
Savitt tha gjithashtu se OpenAI do të vazhdojë të përqendrohet në misionin e saj për të zhvilluar “IA të sigurt për të mirën e të gjithë njerëzimit”.
Megjithatë, pas vendimit, Steven Molo, avokati kryesor i Musk në këtë rast, i tha gjyqtarit se donte të “ruante të drejtën e klientit tim për të apeluar”, duke lënë të hapur mundësinë që Musk të përpiqet të anulojë gjetjen e jurisë.
“Më lejoni të konsultohem me klientin tim”, tha Molo.
Nëse Musk vendos të apelojë, Tobias tha se çështja ka të ngjarë të përfundojë “duke u zvarritur për një kohë”.
Por edhe atje Musk mund të mos ketë gjasa të fitojë.
“Në fund të fundit, një gjykatë apeli do të kishte shumë pak gjasa të rrëzonte një vendim kaq specifik të bazuar në fakte nga një juri dhe një gjyqtar që është dakord me të”, shtoi ai. /Telegrafi/
