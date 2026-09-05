Dodgers dhe Nationals 0-0 në pjesët e para të ndeshjes më 4 shtator 2026
Los Angeles Dodgers pritën Washington Nationals më 4 shtator 2026 në një ndeshje që deri në fazat e para mbeti pa gola. Para fillimit të pjesëve të mëvonshme, Dodgers kishin bilanc 83-57, ndërsa Nationals 67-75.
Siç raporton Bleacher Report, starteri Blake Snell mbylli pjesën e parë me një 1-2-3, duke regjistruar dy strikeout dhe një groundout në 17 hedhje. Në krye të pjesës së dytë, Brady House arriti një singël në qendër, ndërsa C.J. Abrams më vonë realizoi një groundout te ana e dytë. Në pjesën e parë të radhës për Dodgers, Will Smith bëri groundout te shortstopi, Teoscar Hernández mori një walk, dhe Mookie Betts përsëri u largua me groundout.
Pas këtyre zhvillimeve tabela tregonte Nationals 0 run, 1 hit, 0 error dhe Dodgers 0 run, 0 hit, 0 error. Sipas Bleacher Report, rezultati në atë moment ishte 0-0 dhe ndeshja po vazhdonte me pak goditje në tabelë.
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