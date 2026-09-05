Padres dhe Yankees 0-0 pas pjesës së parë në Petco Park
Ndeshja mes San Diego Padres dhe New York Yankees në Petco Park, më 4 shtator 2026, ishte në fillimet e saj me një garë të ngushtë dhe rezultat 0-0 pas pjesës së parë. Në pjesën e sipërme të së parës Ben Rice mori një single drejt qendrës, ndërsa statushit i ndeshjes tregonte Yankees me një goditje dhe Padres pa goditje.
Siç raporton Bleacher Report, pas pjesës së parë New York Yankees (80-60) shënonin R0 H1 E0, ndërsa San Diego Padres (73-67) kishin R0 H0 E0 — rezultati 0-0.
Nga ana e pitching-ut, W. Buehler kishte hedhur tre topa në këto hapa të parë të ndeshjes, ndërsa C. Bellinger figuron me mesataren .268 në tabelën e statistikave të përmbledhura. Loja po ndiqej në kohë reale me kutinë e rezultateve dhe përmbledhjet e luftimeve.
Për përditësime të mëtejshme, regjistrime të plota të kutisë së rezultateve dhe analiza të ndeshjes, shikoni mbulimin e plotë në Bleacher Report.
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