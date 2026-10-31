DoorDash pranon se agjentët e inteligjencës artificiale kanë bërë vetëm disa qindra porosi gjithsej
Drejtori ekzekutiv Tony Xu tha gjatë prezantimit të rezultateve të tremujorit të tretë se porositja përmes agjentëve të palëve të treta është ende në fillimet e saj, përballë rreth 3 milionë dërgesave në ditë të kompanisë
Përkundër zhurmës se agjentët e inteligjencës artificiale po marrin në dorë tregtinë dhe porositë, kjo nuk po ndodh ende në praktikë: kompania e dërgesave DoorDash zbuloi gjatë prezantimit të rezultateve të tremujorit të tretë se ka parë vetëm “disa qindra” porosi nga agjentë të palëve të treta si Muse, Instinct, Fo dhe të tjerë, siç njofton TechCrunch. Për krahasim, kompania ka deklaruar në raportin e saj të vitit 2025 se kryen mesatarisht 3 milionë dërgesa në ditë.
“Do të thosha se porositja përmes agjentëve është ende një fushë shumë dinamike. Qëndrimi im për teknologjinë është se nuk duhet luftuar kurrë kundër gravitetit, por në të njëjtën kohë nuk duhet të jesh as i mashtruar nga iluzionet”, tha drejtori ekzekutiv i DoorDash, Tony Xu, duke iu përgjigjur pyetjeve të analistëve, sipas raportimit të TechCrunch. “Nëse shohim se ku janë sot agjentët e inteligjencës artificiale, po shohim ndoshta disa qindra porosi gjithsej nga disa prej këtyre agjentëve të palëve të treta”, shtoi ai.
Xu theksoi se përdoruesit vazhdojnë të porosisin kryesisht përmes aplikacionit të DoorDash. Megjithatë, kompania dëshiron të mësojë më shumë për përdorimet agjentike dhe të zhvillojë një marrëdhënie të shëndetshme me krijuesit e agjentëve të palëve të treta, ndërsa në të ardhmen, sipas tij, mund të ketë mundësi edhe për reklamim brenda këtyre agjentëve.
DoorDash ka edhe agjentët e vet: një agjent porositjeje me tekst, lançuar në shtator, një agjent CLI të prezantuar në korrik dhe chatbot-in Ask DoorDash, lançuar në qershor, i cili u lejon përdoruesve të bëjnë porosi përmes kërkesave me tekst dhe fotove. Kompania ka publikuar gjithashtu një MCP që mundëson porositjen nga chatbot-e të tjerë për porositë e korporatave.
Hapësira e porositjes përmes agjentëve është ende në zhvillim, ndërsa faqet e internetit po vendosin nëse do t’u lejojnë atyre qasje në përmbajtjen e tyre: Amazon i ka bllokuar agjentë të tillë personalë, ndërsa Walmart u ka hapur rrugën për të tërhequr klientë nga konkurrentët, siç njofton TechCrunch.
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