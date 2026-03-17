🌧️
Tiranë 10°C · Shi i lehtë 17 March 2026
S&P 500 6,716 ▲0.25%
DOW 46,993 ▲0.1%
NASDAQ 22,480 ▲0.47%
NAFTA 95.30 ▼0.24%
ARI 5,011 ▲0.06%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726 EUR/USD 1.1489 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9057 EUR/ALL 96.1365 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4633 EUR/TRY 50.7742 EUR/JPY 182.87 EUR/CAD 1.5726
₿ CRYPTO
BTC $74,689 ▲ +0.22% ETH $2,339 ▼ -1.06% XRP $1.5303 ▼ -0.22% SOL $95.2600 ▼ -1.35%
17 Mar 2026
Breaking
Dorëheqja si akt kundërshtimi
Menu
Opinion

Dorëheqja si akt kundërshtimi

· 3 min lexim
Nga LUAN RAMA

Drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit në SHBA, Joe Kent (Joseph Clay Kent), kundër Presidentit Trump për luftën me Iranin.

Dorëheqja e drejtorit të Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit në SHBA, Joe Kent, është një shenjë domethënëse për mospajtime brenda administratës së Presidentit Trump në lidhje me politikën e jashtme amerikane.

Kent e argumentoi largimin e tij si një akt kundërshtimi ndaj vendimit të administratës për luftën me Iranin, duke theksuar se Teherani nuk përbën një kërcënim të menjëhershëm dhe se “… është e qartë se ne e filluam këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan”, thekson ai në letrën e dorëheqjes drejtuar Presidentit Trump.

Ky akt publik nuk është thjesht një largim personal, por një qëndrim i qartë politik, që nxjerr në pah ndarjet strategjike mes komunitetit të inteligjencës dhe pushtetit ekzekutiv, dhe rrit dyshimet mbi racionalitetin e vendimeve ushtarake.

Ekspertët e sigurisë dhe politikës së jashtme kanë ndarë të njëjtat shqetësime.

Alex Vatanka nga Middle East Institute paralajmëron se dialogu diplomatik shpesh mbetet i nënvlerësuar dhe çdo përshkallëzim ushtarak rrit rrezikun pa arritur objektiva të qarta.

Ross Harrison, analist i Lindjes së Mesme, argumenton se qasja ushtarake nuk do të sjellë rënien e regjimit iranian, por rrit rrezikun e një spiraleje përshkallëzimesh dhe konflikti të gjatë.

Ndërsa figura si Senatori Mark Warner kanë nënvizuar se nuk ka evidencë të mjaftueshme për një kërcënim të menjëhershëm nga Irani që të justifikojë fillimin e konfliktit.

Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Evropën, ka kërkuar prioritet për diplomacinë dhe respekt të ligjit ndërkombëtar, duke treguar se sulmet nuk përfaqësojnë konsensus global dhe se rrezikojnë legjitimitetin ndërkombëtar të SHBA.

Dorëheqja e Kent nuk është vetëm një paralajmërim për administratën e Presidentit Trump, ajo është një thirrje për të mos lejuar që impulsiviteti të udhëheq politikën që vendos jetën dhe fatin e botës.

Siç sugjerojnë ekspertët e sigurisë dhe politikës së jashtme, pa një vizion të qartë diplomatike të fortë dhe konsensus strategjik, SHBA rrezikon të humbasë kontrollin mbi rolin e saj global dhe të hyjë në një konflikt të gjatë pa fund të parashikueshëm.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu