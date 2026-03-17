Dorëheqja si akt kundërshtimi
Drejtori i Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit në SHBA, Joe Kent (Joseph Clay Kent), kundër Presidentit Trump për luftën me Iranin.
Dorëheqja e drejtorit të Qendrës Kombëtare Kundër Terrorizmit në SHBA, Joe Kent, është një shenjë domethënëse për mospajtime brenda administratës së Presidentit Trump në lidhje me politikën e jashtme amerikane.
Kent e argumentoi largimin e tij si një akt kundërshtimi ndaj vendimit të administratës për luftën me Iranin, duke theksuar se Teherani nuk përbën një kërcënim të menjëhershëm dhe se “… është e qartë se ne e filluam këtë luftë për shkak të presionit nga Izraeli dhe lobi i tij i fuqishëm amerikan”, thekson ai në letrën e dorëheqjes drejtuar Presidentit Trump.
Ky akt publik nuk është thjesht një largim personal, por një qëndrim i qartë politik, që nxjerr në pah ndarjet strategjike mes komunitetit të inteligjencës dhe pushtetit ekzekutiv, dhe rrit dyshimet mbi racionalitetin e vendimeve ushtarake.
Ekspertët e sigurisë dhe politikës së jashtme kanë ndarë të njëjtat shqetësime.
Alex Vatanka nga Middle East Institute paralajmëron se dialogu diplomatik shpesh mbetet i nënvlerësuar dhe çdo përshkallëzim ushtarak rrit rrezikun pa arritur objektiva të qarta.
Ross Harrison, analist i Lindjes së Mesme, argumenton se qasja ushtarake nuk do të sjellë rënien e regjimit iranian, por rrit rrezikun e një spiraleje përshkallëzimesh dhe konflikti të gjatë.
Ndërsa figura si Senatori Mark Warner kanë nënvizuar se nuk ka evidencë të mjaftueshme për një kërcënim të menjëhershëm nga Irani që të justifikojë fillimin e konfliktit.
Komuniteti ndërkombëtar, përfshirë Evropën, ka kërkuar prioritet për diplomacinë dhe respekt të ligjit ndërkombëtar, duke treguar se sulmet nuk përfaqësojnë konsensus global dhe se rrezikojnë legjitimitetin ndërkombëtar të SHBA.
Dorëheqja e Kent nuk është vetëm një paralajmërim për administratën e Presidentit Trump, ajo është një thirrje për të mos lejuar që impulsiviteti të udhëheq politikën që vendos jetën dhe fatin e botës.
Siç sugjerojnë ekspertët e sigurisë dhe politikës së jashtme, pa një vizion të qartë diplomatike të fortë dhe konsensus strategjik, SHBA rrezikon të humbasë kontrollin mbi rolin e saj global dhe të hyjë në një konflikt të gjatë pa fund të parashikueshëm.
