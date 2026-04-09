Doué e Kvaratskhelia, PSG fiton duelin me Liverpool-in
PSG është me një këmbë në gjysmëfinalet e Ligës së Kampionëve. Në ndeshjen e parë çerekfinale, skuadra e Luis Enriques mposhti Liverpoolin 2-0 në Paris në një ndeshje që e dominuan nga fillimi deri në fund.
Doué zhbllokoi sfidën në minutën e 11-të, pastaj kërcënoi të dyfishonte epërsinë disa herë në pjesën e parë. Ish-lojtari i Napolit, Kvaratskhelia, vulosi fitoren në minutën e 65-të, duke shënuar nga një asist i Joao Neves.
‘Reds’ rrezikuan të pësonin një golë të tretë në fund të ndeshjes, ndërsa nuk arritën ta shqetësonin në asnjë moment mbrojtjen franceze.
PSG fitoi 2-0, duke i dhënë vetes një avantazh të madh përpara ndeshjes së kthimit në Anfield pas gjashtë ditësh.
