Dove Cameron dhe Damiano David u martuan në Toskana me kostume të bardha
Dove Cameron dhe Damiano David u martuan të enjten në Toskana në një ceremoni intime, ku çifti u shfaq i koordinuar me kostume të bardha që reflektonin një qasje të menduar dhe personale ndaj ditës së dasmës.
Sipas Harper’s Bazaar, Damiano David zgjodhi një veshje klasikisht retro nga Giuliva Heritage: blazer krem dyrreshtor i kombinuar me një këmishë bezhë të hapur pjesërisht që zbulohej kraharori i tatuazhuar, pantallona ngjyrë fildishi dhe këpucë të zeza me majë katrore dhe taka bllok. Një shami e mëndafshtë në nuancë kafe i dha një nuancë të butë setit të tij. Cameron vuri një kostum të porositur nga Giorgio Armani në një të bardhë të ftohtë; nën blazerin e gjatë dhe të strukturuar ajo mbante një këmishë të hollë të bardhë dhe një lidhëse të përputhur, ndërsa pantallonat e rrjedhshme u mblodhën lehtë rreth këmbëve. Për makijazhin ajo zgjodhi blush rozë dhe buzë me shkëlqim mjedre, ndërsa flokët i kishte të zeza e të sheshta; gjithashtu mbante një buqetë kallash të bardha. Pas ceremonisë, çifti doli nga Palazzo dei Priori në Montalcino; Cameron, 30 vjeçe, dhe David, 27 vjeç, u lidhën publikisht për herë të parë në 2023, pas një koncerti të tij në New York City.
Zgjedhja e kostumit si veshje nusërie ka precedentë të rëndësishëm në histori: Marilyn Monroe mbajti një kostum të errët kur u martua me Joe DiMaggio në City Hall të San Franciskos në 1954; Bianca Jagger u martua në 1971 me Mick Jagger në Saint-Tropez në një xhaketë tuxedo të bardhë nga Yves Saint Laurent të kombinuar me një fund dhe një kapele të madhe me petka; dhe në 2014 Amal Clooney zgjodhi një pantallona-kostum ngjyrë fildishi nga Stella McCartney për ceremoninë civile në Venecia.
Harper’s Bazaar vë në dukje se ceremonia dhe zgjedhjet e tyre të veshjes pasqyruan një estetike intime dhe romantike, e përshtatur me preferencat personale të çiftit.
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