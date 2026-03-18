☁️
Tiranë 9°C · Vranët 18 March 2026
S&P 500 6,625 ▼1.36%
DOW 46,225 ▼1.63%
NASDAQ 22,152 ▼1.46%
NAFTA 97.94 ▲2.6%
ARI 4,841 ▼1.13%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
₿ CRYPTO
BTC $71,258 ▼ -3.66% ETH $2,202 ▼ -5.03% XRP $1.4628 ▼ -3.66% SOL $89.9800 ▼ -5.04%
S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 97.94 ▲2.6 % ARI 4,841 ▼1.13 % S&P 500 6,625 ▼1.36 % DOW 46,225 ▼1.63 % NASDAQ 22,152 ▼1.46 % NAFTA 97.94 ▲2.6 % ARI 4,841 ▼1.13 %
EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791 EUR/USD 1.1531 EUR/GBP 0.8640 EUR/CHF 0.9060 EUR/ALL 95.9828 EUR/MKD 61.6949 EUR/RSD 117.4022 EUR/TRY 51.0020 EUR/JPY 183.33 EUR/CAD 1.5791
18 Mar 2026
Breaking
Menu
Futbolli ne Kosove

Drenica merr fitoren e rëndësishme ndaj Malishevës

· 1 min lexim

Drenica ka marrë një fitore të vlefshme në xhiron e 25-të të Superligës së Kosovës, duke mposhtur Malishevën 4:2 në stadiumin “Bajram Aliu”.

Igball Jashari ishte protagonist i takimit, duke shënuar dy gola që udhëhoqën ekipin drejt triumfit, njërin prej tyre me devijim. Mirëpo, performanca e shkëlqyer nuk u ndal tek sulmuesi, pasi edhe portieri Kenan Haxhihamza bëri pritje vendimtare që ndihmuan Drenicën të siguronte tre pikët.

Gjithashtu, Kreshnik Uka kontribuoi me një gol dhe një asist, ndërsa Andi Veliqi vulosi rezultatin në fund. Nga ana tjetër, për Malishevën shënuan Assane dhe Mevlan Zeka, që shërbyen për golat e 1:1 dhe 3:2.

Me këtë fitore, Drenica mbetet në vendin e parafundit, por ngjitet në 28 pikë, ndërsa Malisheva mbetet në vendin e katërt me 37 pikë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

