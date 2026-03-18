Drenica merr fitoren e rëndësishme ndaj Malishevës
Drenica ka marrë një fitore të vlefshme në xhiron e 25-të të Superligës së Kosovës, duke mposhtur Malishevën 4:2 në stadiumin “Bajram Aliu”.
Igball Jashari ishte protagonist i takimit, duke shënuar dy gola që udhëhoqën ekipin drejt triumfit, njërin prej tyre me devijim. Mirëpo, performanca e shkëlqyer nuk u ndal tek sulmuesi, pasi edhe portieri Kenan Haxhihamza bëri pritje vendimtare që ndihmuan Drenicën të siguronte tre pikët.
Gjithashtu, Kreshnik Uka kontribuoi me një gol dhe një asist, ndërsa Andi Veliqi vulosi rezultatin në fund. Nga ana tjetër, për Malishevën shënuan Assane dhe Mevlan Zeka, që shërbyen për golat e 1:1 dhe 3:2.
Me këtë fitore, Drenica mbetet në vendin e parafundit, por ngjitet në 28 pikë, ndërsa Malisheva mbetet në vendin e katërt me 37 pikë.
