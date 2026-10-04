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Film

«Drishyam: The Conclusion» ia kalon në dy ditë gjithë fundjavës së hapjes së «Drishyam 2»: 112.98 krorë rupi në Indi

Finalja e sagës së Ajay Devgn mblodhi 62.03 krorë rupi ditën e parë dhe 50.95 krorë të shtunën, duke u bërë hapja e dytë më e madhe e vitit 2026 në Bollywood — me të dielën ende përpara, filmi është në garë rekordesh.

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Ajay Devgn — foto: Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)

«Drishyam: The Conclusion», kapitulli përmbyllës i sagës së famshme indiane me Ajay Devgn në rolin kryesor, ka kaluar në vetëm dy ditë tërë arkëtimet e fundjavës së hapjes së paraardhësit të tij, siç njofton Bollywood Hungama.

Filmi i drejtuar nga Abhishek Pathak hapi ditën e parë (të premten) me 62.03 krorë rupi dhe vijoi të shtunën me rreth 50.95 krorë, duke arritur në total 112.98 krorë rupi pas dy ditësh në kinematë indiane. Për krahasim, «Drishyam 2» kishte mbledhur 64.14 krorë rupi gjatë gjithë fundjavës së tij të hapjes — pra filmi i ri është tashmë 48.84 krorë rupi përpara, ose 76% më shumë se paraardhësi.

Krahasimi është edhe më domethënës duke pasur parasysh se «Drishyam 2» i vitit 2022 shënoi një kthesë të madhe për franshizën: hapi me 15.38 krorë, mblodhi 21.59 krorë të shtunën dhe 27.17 krorë të dielën, për të përfunduar me 240.54 krorë rupi në total dhe statusin e blockbuster-it. Ndërkohë, hapja prej 62.03 krorë rupi e bën «Drishyam: The Conclusion» filmin me hapjen e dytë më të madhe të vitit 2026 në Bollywood, pas «Dhurandhar The Revenge».

Shifrat tregojnë rritjen e jashtëzakonshme të franshizës, që nisi me një hapje modeste prej 5.80 krorë rupi për filmin e parë «Drishyam» dhe sot mbledh mbi 100 krorë rupi në vetëm dy ditë. Me të dielën ende përpara, sipas Bollywood Hungama, filmi është tashmë në territor rekordesh, me potencial për ta zgjeruar edhe më tej hendekun me kapitujt e mëparshëm. Në kast luajnë përkrah Devgn-it edhe Tabu, Shriya Saran, Jaideep Ahlawat, Saurabh Shukla, Rajat Kapoor dhe Prakash Raj.

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